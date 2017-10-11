Додон: Провёл встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

Как пишет И.Н.Додон в своем аккаунте в фейсбуке: Провёл встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ещё раз поблагодарил российского лидера за ряд положительных решений по экспорту молдавской продукции на российский рынок и по амнистии для трудовых мигрантов. За 8 месяцев 2017 года экспорт молдавской продукции на российский рынок по некоторым позициям увеличился в несколько раз. Подобного увеличения нашего торгового оборота не было уже на протяжении 10 лет. Миграционной амнистией смогли воспользоваться десятки тысяч наших соотечественников, работающих в России.

Выразил пожелание, чтобы торгово-экономические связи между нашими странами были восстановлены в полном объёме. Выразил искреннюю заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Российской Федерацией в рамках СНГ и других международных объединений. Подчеркнул важность для Молдовы получения статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе.

Отметил, что Молдова рассчитывает на дальнейшее активное участие Российской Федерации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, в котором она играет очень важную роль. Мы рассчитываем и в дальнейшем на поддержку России в продвижении процесса приднестровского урегулирования и заинтересованы в достижении в текущем году реальных подвижек в этом отношении.

Ещё раз повторил позицию Молдовы по приднестровскому вопросу: мы последовательно выступаем за политическое урегулирование приднестровского конфликта в рамках переговорного формата «5+2» на основе соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, с предоставлением особого статуса Приднестровью. Мы настроены на дальнейшее продвижение прямого диалога между Кишиневом и Тирасполем на уровне лидеров, политических представителей и рабочих групп по укреплению доверия для решения насущных проблем, с которыми сталкивается население на обоих берегах Днестра, а также на уровне представителей гражданского общества.

Ещё раз отметил положительную роль, которую сыграла и продолжает играть нынешняя миротворческая операция с участием российских миротворцев в установлении мира на Днестре.

Особо отметил, что далеко не всех в молдавской политической элите устраивает подобное улучшение молдо-российских отношений и развитие нашего стратегического партнёрства. Правительство и парламентское большинство, контролируемое странами Запада, всеми силами пытается подорвать отношения между нашими странами. Заявил, что категорически осуждаю любые антироссийские проявления в деятельности властей Молдовы, такие как депортации из Молдовы российских должностных лиц, журналистов и артистов, антироссийскую пропаганду государственных СМИ. Заверил Президента России, что не подпишу ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. Это, в частности, касается и законопроекта о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач на территории Молдовы.

Обратился к Президенту России с просьбой поддержать заявку Республики Молдова на получение статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе. Также обратился с просьбой расширить список молдавских предприятий, которым будет открыт доступ на российский рынок и предоставить миграционную амнистию гражданам Молдовы, чьи нарушения попали под статью 27 Федерального закона № 114.

Уверен, что наши отношения с Россией – главным стратегическим партнёром Молдовы – будут только усиливаться, несмотря на все чинимые нам препятствия