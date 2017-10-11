11 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Одиозный молдавский судья, оскорбивший гагаузов, решил стать «борцом с режимом»
11.10.2017

Вот ведь как бывает в Молдове: сегодня ты член Высшего совета магистратуры, человек, довольный жизнью и своим положением, а завтра — оппозиционер и непримиримый борец с режимом. Речь идет о Теодоре Кырнаце. Недавно он провалил тест на полиграфе — он проходил его в рамках конкурса на замещение должности главы Органа по неподкупности, а затем решил уйти из ВСМ — в том числе потому, что «не хочет ассоциироваться с действующей властью».

А я напомню, что в Высшем совете магистратуры Кырнац работал с декабря 2013 года. И ничего его не смущало. Но стоило его поймать на лжи — а именно в этом и смысл полиграфа, - человек увидел чуть ли не заговор против себя. И результаты теста чуть ли не сфальсифицированы. Ну, козни это все, понимаете? Преступный сговор!

Не удивлюсь, что сейчас человек уйдет в политику. Через некоторое время, правда — чтобы лишний раз не мелькать на глазах у граждан, которые пока не забыли его провала на детекторе лжи. А забудут — можно создать себе имидж жертвы системы.

А пока я напомню два обстоятельства из прошлого Кырнаца. Первое — само его назначение. Тогда, в 2013 году, 12 неправительственных организаций били в набат в связи с нетранспарентностью процесса отбора кандидатов в Высший совет магистратуры. Били и били — стать членом ВСП это Кырнацу не помешало.

И второе обстоятельство — заявление Кырнаца о Гагаузии в этом году.

- На территории Республики Молдова ни в коем случае не может быть речи о гагаузском народе, - заявил Кырнац. - Вы используете термин «народ Гагаузии» в парламенте Республики Молдова. Это антиконституционное заявление, которое ведет к сепаратизму!

Каково? Да такое заявление рушит любую политическую карьеру. Согласен — не в Молдове, но для имиджа это серьезный удар. Толерантный был судья, ничего не скажешь...

Надеюсь, господин Кырнац чувствует себя прекрасно, потому что в нашей стране борьба с режимом в последнее время начинается с больничной койки, на которой все волшебным образом оказываются, скажем, после ареста. А что после койки? Спортзал, например. Ясский. Либерал Киринчук, например, так и поступил — причем, узнав приговор суда. И нормально.


 
Количество просмотров:
45
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.