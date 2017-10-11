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Политика
Решения по созданию одномандатных округов
11.10.2017

Сегодня состоялось заседание Национальной комиссии по созданию постоянных одномандатных округов.

Как сообщает портал ТРИБУНА, члены комиссии и сегодня обсуждали вопрос создания округов исходя из числа избирателей, максимальная численность которых должна быть не более 65 тыс., а минимальная – 50-55 тыс. избирателей.

Также было принято решение в районе Тараклия создать один единственный округ. На следующем заседании члены комиссии обсудят количество округов за рубежом и в Приднестровье.

Напоминаем, что на предыдущем заседании члены комиссии проголосовали за создание в муниципии Кишинэу 11 округов, а в муниципии Бэлць – 2 округов.

Следующее заседание состоится в пятницу, 13 октября в  16:00.

Кристина Парфени


 
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