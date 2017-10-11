Новый регламент размещения наружной рекламы – подготовка к выборам?

Столичная мэрия намерена разработать регламент размещения наружной рекламы. Временный документ, регламентирующий эту сферу деятельности в Кишиневе, был принят муниципальным советом еще в 2007 году. О необходимости выработать единые правила говорил в 2011 году и генпримар Дорин Киртоакэ, который затеял передел рынка, под благородным видом сноса билбордов.

Сейчас власти вновь вспомнили о наружке, но, видимо, только потому, что парламент намерен принять новый закон о рекламе. Взаимодействие и.о. мэра столицы Нистора Грозаву с центральными властями после ареста Дорина Киртоакэ стало настолько тесным, что невольно задаешься вопросом – почему именно сейчас чиновники озаботились рекламными конструкциями? А может, все дело в будущей предвыборной кампании? По некоторым данным, места на «видном месте» политикам приходилось занимать за несколько месяцев, другие же и вовсе получить их не смогли.

Выступили за красоту и чистоту?

И.о. мэра столицы Нистор Грозаву заявил в ходе заседания оперативных служб примэрии, что власти планируют сократить число рекламных панно и четко определить места их размещения. Кроме того, они намерены предъявить определенные требования к внешнему виду конструкций и исключить их установку посреди тротуаров, перекрестков и т.д.. «Экономические агенты должны понять, что больше никому нельзя будет просто взять и поставить рекламный щит посреди дороги», - заявил он.

Также власти указывают на риски для участников дорожного движения. «Когда-то на Ботанике на пересечении улиц Дачия и Куза Водэ стоял щит. На нем была изображена девушка в купальнике с аппетитными формами. Внизу надпись: «Вкусные курочки - красивые ножки». Для меня это угроза аварии», - посетовал Грозаву. Он отметил, что примэрия пока не выдает новые разрешения на установку рекламы, существующие панно будут четко регламентироваться, а новые участки под размещение рекламы будут распределять на аукционах.

Как удалось либералам отбить солидный кусок рынка наружной рекламы?

В свою очередь, у рекламщиков к властям остается еще много вопросов. «Каким образом будут проводить тендеры? – спрашивает директор ассоциации рекламных агентств Галина Забловская. - Кто будет иметь право участвовать, как будут рассматриваться заявки. Насколько всё это будет транспарентно? Как проверять качество проведения этих тендеров, чтобы не дай боже не допустить монополизации этого рынка?».

«Мы не намерены полностью отказываться от наружной рекламы, но выступим за организованное распределение по городу панно, которые вписывались бы в общую концепцию», - заявил главный архитектор города Сергей Борозан. Он также сообщил, что в 2012 году было снято 226 рекламных билбордов, в 2013-м - 263, в 2014-м - 274, в 2015-м - 137, в 2016-м - 461 и в 2017 году - 46. Всего за пять лет столица лишилась 1407 рекламных панно. Выдали при этом до сентября нынешнего года 2115 авторизаций на установку таковых.

Правда, чиновник умолчал о том, как изменился расклад сил в сфере рекламного бизнеса в столице. Как удалось некоторым компаниям, к которым благосклонны либералы, за короткий срок отбить у акул этого бизнеса солидный кусок рынка наружной рекламы? Почему их щиты появлялись в местах без соблюдения указанных расстояний на самых «вкусных» пятачках столицы? И почему на них красовались портреты либеральных лидеров во время предвыборного периода?

Временный - не значит плохой

Между тем советники, с которым пообщались «МВ», утверждают, что во временном регламенте от 2007 года все четко прописано: процедура получения авторизации, условия установки (нельзя мешать пешеходам, водителям, службам по благоустройству территории, мешать ландшафту, наносить ущерб зеленым насаждениям, городской среде и архитектурному облику), требования к внешнему виду и даже к содержанию и т.д.. Более того, у главного архитектора в руках сегодня все действенный инструменты для искоренения ненужных конструкций.

В частности, чтобы получить разрешение на размещение объекта наружной рекламы, надо подать заявление в столичное управление архитектуры, приложив фотографию места, где компания намерена установить конструкцию, а также эскиз будущего щита. Все эти данные затем заносят в паспорт конструкции, который должен подписать главный архитектор. Потом рекламщик получает градостроительный сертификат и авторизацию. И все это попадает в электронный журнал рекламных панно. Поэтому сетовать на то, что не увидели, не заметили страшных, уродливых конструкций чиновники просто не имеют права.

Кроме того, советник говорят, что, прежде всего, нужно дождаться принятия нового закона о рекламе, а до этого разрабатывать регламент просто не имеет никакого смысла.

Судебные разборки

Борьба с рекламными щитами, которую начал Дорин Киртоакэ, привела к многим судебным спорам. Одни из них выиграли рекламные агентства, другие продолжаются до сих пор. Между тем ассоциация рекламных агентств не раз обращалась к генпримару с просьбой остановить эту «войну», которая дорого обходится муниципальному бюджету. Ведь демонтаж привел к падению поступлений в столичную казну.

По данным ассоциации в бюджете на 2014 год доходы от сбора за рекламные устройства были предусмотрены в размере 27,8 миллиона лей, в бюджете-2015 – 27,7 миллиона лей, а в 2016 году – 26,4 миллиона. Однако реальные доходы оказались чуть ли не вполовину меньше, и все из-за бесконтрольного сноса конструкций.

А демонтировать их местных властям позволяет восьмая глава временного регламента. В ней указано, что все рекламные конструкции являются временными и должны быть демонтированы по запросу примэрии «в интересах градостроительства», а также если «по какой-то причине» авторизации на них не могут быть продлены. В этой главе говорится, что авторизация может быть аннулирована в следующих случаях: если истек ее срок, если ликвидирован экономический агент, если авторизацию отозвал собственник рекламной конструкции. Эти несостыковки и приводят примэрию и предпринимателей в суд. Может с ними и нужно сначала разобраться, а не маскироваться за благородными целями? Может, стоило сесть за стол переговоров?

Но скорее всего, нынешний сыр-бор не имеет никакого отношения к наведению в городе порядка. И, скорее всего, указания столичным чиновникам идут свыше, с заделом на будущее.

Проект регламента после разработки представят на обсуждение, а затем предложат на одобрение МСК.

Ольга ЗЛАТА