Миллион долларов за отставку Киртоакэ

Каждому участнику местного референдума по отставке Дорин Киртоакэ с должности примара Кишинева разрешено потратить почти миллион долларов.

Центральная избирательная комиссия утвердила решение об общем лимите финансовых средств, которые могут быть перечислены на счет избирательного фонда участника местного референдума в Кишиневе. Согласно решению, лимит не может превышать 16,5 млн. тысяч леев ($940 тыс.).

Организация и проведение референдума обойдутся государству в 8,9 миллиона леев. Референдум проводится вследствие того, что инициативной группой, организованной Партией социалистов, было собрано свыше 80 тысяч подписей жителей столицы. На референдуме кишинёвцам предстоит дать ответ на единственный вопрос: „Поддерживаете ли вы отзыв с занимаемой должности генерального примара, господина Дорина Киртоакэ?”.

Во время заседания было принято решение о создании избирательного совета муниципального избирательного округа Кишинева. Совет будет отвечать за регистрацию кандидатов, которые захотят вести кампанию за или против отставки примара.

Уже несколько ведущих партий заявили о том, что не будут принимать участие в референдуме. О своем участии в кампании пока заявили только Партия социалистов и Партия коммунистов.

Референдум по отстранению генерального примара Кишинева назначен на 19 ноября 2017 года. На его проведение из бюджета будет выделено около девяти миллионов лей