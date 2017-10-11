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Миллион долларов за отставку Киртоакэ
11.10.2017

Каждому участнику местного референдума по отставке Дорин Киртоакэ с должности примара Кишинева разрешено потратить почти миллион долларов. 

Центральная избирательная комиссия утвердила решение об общем лимите финансовых средств, которые могут быть перечислены на счет избирательного фонда участника местного референдума в Кишиневе. Согласно решению, лимит не может превышать 16,5 млн. тысяч леев ($940 тыс.). 

Организация и проведение референдума обойдутся государству в 8,9 миллиона леев. Референдум проводится вследствие того, что инициативной группой, организованной Партией социалистов, было собрано свыше 80 тысяч подписей жителей столицы. На референдуме кишинёвцам предстоит дать ответ на единственный вопрос: „Поддерживаете ли вы отзыв с занимаемой должности генерального примара, господина Дорина Киртоакэ?”.

Во время заседания было принято решение о создании избирательного совета муниципального избирательного округа Кишинева. Совет будет отвечать за регистрацию кандидатов, которые захотят вести кампанию за или против отставки примара. 

Уже несколько ведущих партий заявили о том, что не будут принимать участие в референдуме. О своем участии в кампании пока заявили только Партия социалистов и Партия коммунистов. 

Референдум по отстранению генерального примара Кишинева назначен на 19 ноября 2017 года. На его проведение из бюджета будет выделено около девяти миллионов лей


 
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