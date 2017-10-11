Киоски убирают из Городского сада им. Штефана чел Маре и Соборного парка

Все киоски и нестационарные торговые точки, расположенные в Городском саду им. Штефана чел Маре ши Сфынт, в Парке Кафедрального собора Рождества Христова и на прилегающей к ним территории, будут демонтированы и вывезены. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности примара столицы, передаёт IPN.

Как сообщает примэрия муниципия Кишинёв, согласно этому распоряжению, претура сектора Буюкань должна уведомить хозяйствующих субъектов или физических лиц, владеющих киосками или нестационарными торговыми точками, о необходимости их вывоза за свой счёт в семидневный срок.

Если хозяйствующие субъекты или физические лица не выполнят требование местных властей, то киоски и нестационарные торговые точки вывезут службы претуры сектора Буюкань