Как Гимпу до НАТО дотянулся

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Политика
Колумнист Sputnik Молдова выявил закономерность между политическим цинизмом и обсуждением вопроса о выводе российских военных из Приднестровья
Похоже, что в Молдове есть свой "Конан-разрушитель", и это не супермен с грудой мышц и даже не злой гений, создающий апокалиптические алгоритмы, которые могли бы привести государство к самоуничтожению. Все гораздо приземлённей…
"Козырная" карта
На днях в Бухаресте прошла парламентская ассамблея НАТО, ординарное, в общем-то мероприятие, которое объединяет под своим голубым флагом "рыцарей альянса". На встрече обсуждалось укрепление безопасности в Черноморском регионе и сохранение диалога в Совете НАТО — Россия. И вот члены молдавской парламентской делегации положили на "круглый стол" записку с просьбой включить в повестку дня вопрос о выводе российских военных, включая миротворцев, с территории Приднестровья.
В принципе, ничего нового в риторике официального Кишинева нет. О замене военных российских миротворцев на гражданских наблюдателей от ЕС или США власти Молдовы говорят давно. Дипломаты, члены кабмина, политики, депутаты парламента, все они, так или иначе, раз или два раза в год обязательно высказываются по данному поводу.
"Приднестровская тема" всегда была одним из козырей разных политических сил в Молдове, готовивших тот или иной ход в своей политической игре. Именно игре, потому что дальше заявлений дело никогда не шло.
На сей раз, потратив деньги налогоплательщиков, к НАТО обратился лидер Либеральной партии Михай Гимпу. Благо, далеко ездить ему не пришлось. НАТО само пришло в Бухарест — город его розовой мечты. Как говорится: назвался груздем — решил полезть в кузовок. Но не получилось.
Представители НАТО отшили главного либерала Молдовы, отметив, что повестка дня ПА относится только к черноморским государствам и Черному морю.
Предложению Кишинева здесь не место
Понятно, что Гимпу хотел сделать как можно лучше для европейского светлого будущего Молдовы, а получилось — как всегда. Казалось, он с завидным постоянством разыгрывает "приднестровскую карту" и вещает о "русской угрозе". Но, если внимательно проследить за его "принципиальной позицией", то заметим, что Гимпу активен лишь накануне парламентских выборов. Просил он НАТО вмешаться в приднестровский вопрос и в 2010-м году, и в 2014-м. Но и тогда Альянс его проигнорировал… Тем не менее, он набрал для своей партии 9% голосов, достаточных для прохода в парламент.
Но все, к чему прикасается главный либерал страны, чудесным образом разрушается. Именно он и есть тот самый "Конан-разрушитель", о котором я упоминал в начале этой заметки.
Не идея, а анекдот
Судите сами, продвинул лидер ЛП в далеком 2005-м своего племянника в мэры Кишинева — сейчас город в упадке; дотянулся в 2010-м до спикера законодательного собрания — депутаты недорешали вопросы в комиссиях; недопринимали законы и недосчитывались козырей в рукавах, члены альянса недоговаривались друг с другом, и, в итоге, парламент самораспустился.
Затем Гимпу высоко поднял флаг "унири" — как ярый сторонник объединения Молдовы с Румынией, но тут же сразу разбежались из партии соратники, и разочаровались в искренности "знаменосца" его избиратели, потому как о них тоже вспомнил накануне выборов. Акции либералов-унионистов благодаря "румыну из Колоницы" превратились в настоящий сюр. Так дискредитировать идею объединения Молдовы с Румынией, как это сделал Гимпу, еще никому не удавалось! Согласно соцопросам, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу объединения Молдовы с Румынией, то 70% респондентов не поддержали бы такую идею. В прошлом году противников было 63%, кстати.
Сегодня, к счастью, "униря" — это уже не идея, а анекдот.
Сейчас уставший политик попросту пытается не растерять остатки репутации перед своим электоратом, пойдя по натоптанной тропе (как-никак, выборы в парламент планируются в 2018-м) — сразу с жалобой в НАТО, но вместо триумфа, его повестка дня для Альянса стала его "историей провала".
Хотя, кто знает… Может, это такая сложная комбинация, чтобы можно было перехитрить "Большого брата". Если это так, то пора ввести новую шкалу измерения. Скажем, если электрическое напряжение измеряется в "вольтах", то человеческую хитрость пора измерять в "гимпах". Впрочем, это уже тема для научной статьи, а не для авторской колонки
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