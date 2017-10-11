В Молдове пророссийские партии являются каким-то протезом Москвы, а не ее рукой - Ткачук

Молдавские политические партии играют некую симулятивную роль и касается это в равной степени, как тех, которые считают себя прозападными, так и считающих себя пророссийскими силами.

Об этом заявил российскому изданию «КоммерсантЪ» экс-депутат молдавского парламента историк Марк Ткачук, комментируя начало молдавской политической кампании бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.

Ткачук считает, что «проект Бэсеску» не просто выгоден нынешней власти, но даже был запущен с ее участием.

В этой связи Ткачук дал свое определение политическому классу Молдовы, отметив, что прозападные партии не являются проевропейскими, а пророссийские являются не рукой, а протезом Москвы.

«Молдавский политический сиквел теряет аудиторию, искренних зрителей и болельщиков. Тут все ненастоящее. Прозападные партии — не проевропейские. Пророссийские — тоже этакая гомеопатическая симуляция: не рука Москвы, а какой-то протез Москвы. Унионистский, прорумынский фланг, традиционно рассчитывающий на 10% голосов, в наиболее плачевном положении. В этой ситуации идея пригласить румына, да еще экс-президента Румынии на роль главного румына всея Молдовы — блестящая идея главного режиссера этой мыльной политической оперы», - сказал Ткачук, дав понять, что за вхождением Бэсеску в молдавскую политику стоит олигарх Владимир Плахотнюк.

Траян Бэсеску является почётным председателем возглавляемой экс-министром обороны Анатолием Шалару Партии национального единства. За прошедшие выходные Бэсеску провел ряд встреч в Кишинёве, Яловенах и Сороках.