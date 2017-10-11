Аналитик: Для выборов необходим новый политический проект

В интервью для портала ТРИБУНА известный политический аналитик Анатол Цэрану ответил на следующий вопрос: Как по Вашему мнению будут в дальнейшем развиваться политические события в стране?

«В будущем всегда есть место для альтернатив. Сохранение нынешних тенденций приведет к успеху социалистов на выборах и это плохо скажется на европейском будущем Республики Молдова. Но есть и другие варианты развития событий. На минувших президентских выборах проевропейский электорат неожиданно хорошо мобилизовался, обеспечив Майе Санду 48% голосов.

Отмечу, что этот результат был получен в условиях, когда единый кандидат был выдвинут лишь за неделю до выборов, что существенно снизило его шансы. Если сюда добавить и нехватку средств, организационных и информационных ресурсов в кампании Майи Санду, тогда ее результат приобретает и вовсе ошеломляющий масштаб», — заявил он.

По мнению аналитика, «напрашивается вывод о наличии огромных ожиданий на проевропейском сегменте электората, где ждут мобилизующий политический проект, который смог бы повторить, или даже улучшить результат Майи Санду во втором туре президентских выборов».

«В то же время опросы свидетельствуют о том, что ПДС и ППДП на парламентских выборах и близко не смогут повторить мобилизацию проевропейского электората, зарегистрированную на президентских выборах. Для парламентских выборов необходим новый политический проект, который смог бы объединить и мобилизовать все проевропейски настроенное гражданское общество и политические партии той же направленности.

В этом новом политическом проекте должен участвовать и унионистский сегмент, который априори является самым проевропейским в нашем обществе. Чудесное появление такого проекта уничтожило бы противников европейского курса страны и олигархическую систему в Молдове. Только в рамках такого проекта проевропейцы могли бы одержать победу на предстоящих парламентских выборах», — заявил Цэрану.