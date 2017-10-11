Четверть социальных и пенсионных фондов уходит на поддержку психически больных

В Молдове проживают порядка 60 тысяч людей с психическими расстройствами, из которых 28 тысяч - со степенью инвалидности, сообщает Инфотаг.

На проблемы людей с плохим психическим здоровьем республика ежегодно тратит до четверти социальных и пенсионных фондов.

При этом в стране 182 психиатра - пять на 100 тысяч жителей. Действуют 36 центров психического здоровья.

Такие данные обнародовал минздрав по случаю Всемирного дня психического здоровья (World Mental Health Day). Он прошел в этом году под девизом "Психическое здоровье на рабочем месте" (Mental health in the workplace).

Среди актуальных проблем, связанных с охраной психического здоровья на рабочем месте, выделяются: стресс на работе, профессиональное выгорание, взаимосвязь работы и личной жизни. Профессиональный стресс, конфликт между работой и жизнью, преследования и насилие по-прежнему имеют место и становятся неприемлемо большими социальными издержками.

В случае депрессий, которые стали ведущей в мире причиной болезней и ограниченных возможностей, страдающие ими или другими психическими расстройствами лица могут ощущать себя нетрудоспособными или снижают свою производительность. Как уточняет Национальный центр общественного здравоохранения, по статистике каждый четвертый взрослый испытывает те или иные проблемы с психическим здоровьем. В то же время каждый пятый работающий сталкивается на рабочем месте с состояниями, наносящими ущерб их психическому здоровью, передаёт IPN.

Эксперты предупреждают, что перегруженность и повышенная сложность работы, подстёгивание, несправедливое вознаграждение за труд, низкий уровень удовлетворённости от работы влекут за собой низкую производительность работника или его отсутствие на рабочем месте.

Существуют различные проблемы с психическим здоровьем, которые могут возникнуть в условиях ущербной рабочей среды. В частности, это синдром профессионального выгорания (burnout syndrome) – состояние физического, психического и эмоционального истощения, вызванное длительным стрессом. На мировом уровне депрессия и тревожность приводят к издержкам в размере одного триллиона долларов, связанным с производительностью труда. Преследования и грубое обращение на рабочем месте также являются часто фиксируемыми проблемами, оказывающими серьёзное влияние на психическое здоровье.

Как показывает европейская статистика, из-за депрессии на рабочем месте отсутствуют 10% сотрудников, а каждый эпизод депрессии, сопровождающийся симптомами проблем с памятью, концентрацией внимания и принятием решений, в среднем эквивалентен потере 36 рабочих дней.