Демпартия обещает снизить давление на бизнес

Демократическая партия окажет политическую поддержку концепции министерства юстиции, касающейся реформирования ряда правоохранительных органов в части осуществления ими проверок. Об этом заявил секретарь ДПМ, депутат Серджиу Сырбу по окончании традиционного совещания в штаб-квартире партии, передаёт IPN.

„Законодательное предложение, политическую поддержку которому нас попросили оказать, направлено на освобождение бизнеса от давления со стороны правоохранительных органов, на укрепление механизма защиты от их излишних проверок, от неправомерных обысков – тех действий, которые делают экономическую деятельность невозможной”, - заявил Сырбу.

В сфере экономических преступлений проект планирует уделить особое внимание возмещению причинённого ущерба, устранению ошибок и предотвращению их повторения в будущем. Деяние будет считаться уголовно наказуемым лишь после исчерпания средств правовой защиты либо если его тяжесть представляет непосредственную угрозу для общественного порядка, безопасности людей, окружающей среды и т. д.

Серджиу Сырбу добавил, что проект во многом вдохновлён поступившими от представителей бизнеса замечаниями, связанными с теми злоупотреблениями, которые наблюдались в этой области в течение целого ряда лет.