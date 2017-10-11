Каких изменений хотят молдаване?

Треть молодежи Молдовы готова покинуть страну из-за низких заработных плат и пенсий, высоких цен, бедности, отсутствия перспектив для детей, коррупции и безработицы.

Респонденты, участвовавшие в опросе IDIS Viitorul, отмечают, что жизнь в стране ухудшилась не только за последние пять лет, но и в целом, за 27 лет независимости.

Хорошо жить, а жить хорошо ещё лучше

Опрос, проведенный Центром социологических исследований и маркетинга CBS-AXA по заказу IDIS «Viitorul» изучил, как молдаване оценивают своё положение с точки зрения материального благополучия и общей удовлетворенности жизнью. Опрос проходил 9-20 сентября 2017 г. Всего было опрошено 1109 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет +/- 2,8%.

По данным социологов, большинство показателей социального самочувствия молдаван, таких как оценки материального положения семьи и общего экономического положения страны, а также индексы социального оптимизма и удовлетворенности жизни, остаются на самом низком уровне.Только 8% опрошенных граждан считают, что в Молдове всё идет хорошо, 3% удовлетворены экономической ситуацией и 1,5% очень довольны жизнью. Заработная плата, низкие пенсии, высокие цены, бедность и коррупция являются основными проблемами, с которыми сталкиваются граждане.

Таким образом, 50,3% респондентов ответили, что их беспокоят высокие цены, для 37,3% опрошенных бедность является основной проблемой, для 29,1% – коррупция и почти для 25% – безработица.

На вопрос - довольны ли вы или нет своей жизнью? - 30,4% ответили, что они не очень довольны, 28% респондентов сказали, что не удовлетворены уровнем жизни, 25% довольны, 15,1% вполне довольны.

При этом 56% участников опроса заявили, что за последние пять лет в Молдове стало жить гораздо хуже или хуже, и только 11,8% ответили, что они живут лучше или намного лучше.

Опрос также показал, что 11,4% поддерживают повышение пенсионного возраста, а 82,5% выступают категорически против. Треть граждан готовы отчислять часть зарплаты в частные пенсионные фонды, а 56,6% - не хотят. Также молдаване считают, что утвержденная правительством реформа выгодна самим министрам и депутатам (69,1%), прокурорам и судьям (51,1%), примарам и советникам (36,8%).

Комментируя проведённый социологический опрос, председатель ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану обратил внимание, что сегодня в оценках граждан больше негативных ожиданий. Население не видит позитивных сдвигов в текущей экономической ситуации. Проблемы развития страны в первую очередь они видят в «круговой поруке и коррупции». Такая ситуация создает дополнительную социальную напряжённость на рынке труда, ведёт к росту нерегулируемого «теневого» рынка.

- Ассоциация ежегодно проводит соцопрос, и мы заметили такую тенденцию - если в 1990-е годы только 25-30% населения негативно оценивали развития ситуации в стране, то сегодня эта цифра зашкаливает за 90%. Это говорит об эффективности реформ, которые проводят в Молдове. 27 лет их проводят, а народ живёт всё хуже и хуже. Каждая партия, которая приходит к власти, предлагает народу затянуть пояса, обещая хорошую жизнь. В стране остались одни старики. Миграция, демографический кризис, отсутствие рабочих рук, особенно в сёлах. В сельском хозяйстве некому работать, а мы хотим завоёвывать рынки. Помимо высоких технологий, высоких технологических требований к продукции нужны рабочие руки. А их уже нет. Мы прогнозируем, что в ближайшем будущем Молдова будет импортировать дешёвую рабочую силу из других стран, которые согласны работать за 3 тыс. леев. Китай, Вьетнам согласны и знают, что наша республика — это плодородный край, - говорит Мокану.

Кому доверяют молдаване

Социологи выяснили и кому доверяют и кому не доверяют граждане Молдовы. Несмотря на реформы и борьбу с коррупцией, катастрофически большое количество населения страны не доверяет ни политическим партиям, ни парламенту с правительством. По сравнению с первым полугодием, уровень доверия к президенту снизился. Люди боятся открывать свой бизнес из-за возможных помех государства и отсутствия рынка сбыта.

Исследование также показало значительное снижение доверия населения к государственным учреждениям. Молдавская реальность такова, что в стране нет институтов, к которым можно обратиться за помощью. Таким образом, на вопрос – к кому вы обращаетесь за помощью, когда у вас есть проблема, на кого вы обычно полагаетесь? - только 3,6% респондентов ответили, что предпочли бы полицию, 3% обратятся к органам местного самоуправления и 1,5% - за социальной помощью. 67,4% участников опроса обратились бы к членам семьи, 16,7% - к родственникам, 11,4% - к знакомым и друзьям.

По мнению Мокану, люди недовольны тем, что они не могут добиться правды ни на местном уровне, ни на районном, ни на центральном. Этим и объясняется низкое доверие к государственным институтам. В начале декабря Ассоциация проведет опрос о результатах 2017 г., чтобы узнать, как люди оценивают условия жизни не в целом по стране, а на местах - в селах и городах.

Данные опроса показали, что наши граждане больше всего доверяют церкви (62%). Тем не менее эксперты сомневаются, понимают ли респонденты сущность вопроса, так как одно дело доверять, а другое дело быть религиозным. Отвечая на вопросы, люди руководствуются поверхностными знаниями. Подавляющее большинство ходит в церковь только по праздникам и всех обрядов и ритуалов не соблюдает. Если поставить вопрос по-другому - доверяете ли вы церкви, которая запрещает пить, курить, материться, то выяснится, что мало кто близок к вере и церкви. Но, по сравнению с 1990-ми годами, возросло число людей, которые стали чаще посещать церковь.

Молодежь пакует чемоданы

Треть молодежи готова навсегда покинуть страну и выехать за границу на постоянное место проживания. Родители не против. Большинство респондентов (63,3%) считают, что у их детей больше шансов реализовать себя за границей, тогда как только 24,5% выбрали для этого Молдову.

Авторы социологического исследования заявили, что наблюдаются предпосылки новой волны эмиграции населения из-за неконкурентных предложений местного рынка труда (низкая заработная плата, выплачиваемая в конвертах, нестабильность, проблемная бизнес-среда).

Если первая волна миграции охватила села, то теперь об этом заговорили и горожане. На данный момент жители Бельц лидируют. Каждый третий готов уехать за границу. По мнению экономиста Вячеслава Ионицэ, следующими будут кишиневцы. Для них намерение покинуть страну становится неотложной потребностью на ближайший период.

Чтобы остаться дома, людям нужна зарплата в 250-750 евро. 44,3% респондентов считают приемлемым доход в 5-10 тыс. леев. 31% опрошенных хотят зарабатывать 10-15 тыс. леев. И лишь 8,1% ответили, что им «нормально будет» от трех до пяти тысяч леев. Также 8,1% молдаван, принявших участие в опросе, будут счастливы лишь в том случае, если у них будет ежемесячно 15-20 тыс. леев постоянного дохода. Только 1,1% респондентов считают, что зарплаты менее 3 тыс. леев достаточно.

Также опрос показал, что для более чем 70% участников интервью недостаточно получаемой зарплаты для покрытия необходимых потребностей, и более 84% так ответили о пенсиях.

На вопрос о возможных действиях государства, которые заставили бы людей вернуться в страну из-за границы, подавляющее большинство - 71,5% выбрали создание новых рабочих мест, 69,3% - выступают за рост зарплаты и повышение уровня жизни, экономическое развитие страны важно для 46,2%, смена руководства страны – для 22,7%, а для 11,2% важна борьба с преступностью.

13,7% опрошенных признались, что получают зарплату «в конверте», 9,5% – одну часть официально, а другую – «в конверте», почти 70% получают только официальную заработную плату.

Также данные опроса показали, что у 31,6% дети старше 16 лет находятся в стране, а у 22,6% - за рубежом. Другие респонденты заявили, что у них нет детей такого возраста.

В то же время из общего числа участников опроса только 9,5% намерены выехать за границу в течение следующих шести месяцев и 12% тоже намерены, но позднее. 71% респондентов признались, что не работали за рубежом и не намереваются в ближайшие полгода уезжать за границу.

Помощь из-за границы

Треть граждан Молдовы считает, что ЕС является главным партнером по развитию страны. Затем следуют Россия и Румыния. Но в случае угрозы, по мнению 20% интервьюируемых, Молдове лучше всех поможет Российская Федерация. 14,8% ответили, что ЕС, 11% - Румыния. Россию считают основным стратегическим партнером страны 42,4% респондентов, ЕС – 35,7%, Румынию – 26,9%, а США и Украину – по 12,7%. ЕврАзЭС видит стратегическим партнером только каждый десятый опрошенный.

Выборы не за горами

Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то в новый парламент прошли только две партии — Партия социалистов (ПСРМ) и партия «Действие и солидарность» (PAS). Таким образом, за социалистов проголосовали бы 25,9% от общего числа опрошенных, за PAS - 12,2%. На третьем месте расположилась Демократическая партия. Но её судьба под вопросом. За неё готовы пока проголосовать только 3,1%, т.е. демократы не набирают необходимыого для прохождения в парламент минимума (6%). Политическая платформа «Достоинство и правда» (DA) набрала бы 2,9% голосов, Партия коммунистов – 2,3%, «Наша партия» - 2%, движение «Равноправие» - 0,8%, Европейская народная партия – 0,7%, Либеральная партия – 0,6%.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 14,9% не будут голосовать, а 34,3% не определились. Опрос показал, что респонденты разочарованы в политических формированиях, но 68% сегодня готовы пойти на голосование.

Среди определившихся респондентов ПСРМ набрала бы 51,1%, PAS — 24,1%, а ДПМ — 6%. Остальные формирования не преодолевают избирательного порога.

Участники опроса отвечали на вопрос и о том, кому из политиков они доверяют больше всего. Предпочтение отдали главе государства Игорю Додону - его имя назвали 32,4% респондентов. На втором месте Майя Санду - 17,8%. Далее следуют - Андрей Нэстасе (1%), Павел Филип (0,7%) и Ренато Усатый (0,6%).

- Но возникает вопрос - насколько искренни сами респонденты в своих ответах. Есть такой термин, как социальная желательность. Это - феномен, когда любой респондент перед интервьюером хочет представить себя в преимущественно выгодном свете. Он всё знает. Он готов участвовать в выборах, но, когда спрашиваешь, когда были последние парламентские выборы, за какую партию он пойдет голосовать, то сразу видно, что человек обманывает. Есть формулы, по которым мы вычисляем, сколько людей реально выйдут на выборы. И уже с этими данными работаем. Проведённый опрос был хорошо организован. Были затронуты геополитические аспекты, представлен социально-экономический и политический блок. Политики, представители партий, которые разрабатывают политтехнологи, должны серьезно задуматься над ответами респондентов, которые ещё не определись или не хотят принять участия в предстоящих парламентских выборах, - сказал социолог.

Политический аналитик Виктор Чобану считает, что опрос сам по себе ценен. Но что касается политических предпочтений граждан, то это приблизительная ситуация на данный момент.

- Ничего удивительного. В стране остались две партии и два политика. Мы катимся в непонятную систему, когда у нас нет ни системообразующих политформирований, ни политиков национального масштаба. В такой ситуации ни о каком государственном проекте не приходится говорить, поскольку нет таких политиков. Сегодня мы можем говорить о Партии социалистов. Додон - лидер, но он уже потерял около трети голосов, по сравнению с предыдущим опросом. У него сейчас наметился тренд на «сдувание». Также потеряла определённые голоса и Майя Санду. Это говорит об общем недоверии к политикам и партиям. Так что процент тех, кто при опросах говорит, что не пойдет на выборы, на самом деле всегда больше. Когда политикам не доверяют за 50% и ещё 15% не знают, за кого голосовать, это значит, что 3/4 не могут определиться с каким-то кандидатом, партией. Это говорит об очень большом недоверии, которое выльется либо неучастием в выборах или другим образом. Опросы обычно показывают, что 75% будут в них участвовать, но видим, что на выборы ходят чуть больше 50%.

Также политолог обратил внимание на то, что значимая оппозиция ещё не определилась, с кем будет и будет ли вообще участвовать в парламентских выборах.

- Они до сих пор не признают смешанной системы. Более того, социалисты заявили, что если условия не будут приняты по округам, которые они выдвинули, то они не проголосуют за принятие смешанной системы. А тут уже возможна интересная коллизия. Демократы наверняка захотят продавливать свои кулуарные утечки информации. Основная битва будет при голосовании. Мы можем подойти к весьма неожиданным сюрпризам. Но очевидно, что в парламент «железно» пройдут социалисты, PAS и платформа «Да». Приближаются к порогу проходимости и демократы. Несмотря на низкие рейтинги, они наверняка смогут мобилизовать все свои ресурсы. У всех остальных партий - дохлый номер, - считает эксперт.