Клиенты столичных служб такси чаще всего недовольны грязными и неухоженными автомобилями

Клиенты столичных служб такси чаще всего недовольны грязными и неухоженными автомобилями, а также невежливостью водителей.

"В большинстве случаев речь идет о неадекватном поведении водителей, нецензурной речи и возможном употреблении запрещенных веществ. Клиенты также недовольны отсутствием или неисправностью счетчика в такси", - сказал представитель Агентства по защите прав потребителей Николай Олэрашу.

Кроме того, водители такси стали злоупотреблять не только алкоголем.

"Четыре-пять таксистов попадают к нам в состоянии наркотического опьянения и примерно столько же выпивших", - отметил глава отделения Наркодиспансера Георгий Рошиор.

Пассажиры говорят, что таксисты часто ведут себя агрессивно.

"Приезжают с опозданием, даже если спешишь в аэропорт или на вокзал, ведут себя неуважительно. Курят в прямо в машине, в салоне грязно".

"Грубят, в салоне автомобиля неприятно пахнет. Администраторы их не проверяют."

"Почти все ведут себя неадекватно. Понять не могу, в чем причина".

Некоторые водители такси сами признают, что коллеги бывают невоспитанные.

"Бывают и такие, которые не умеют общаться с людьми. Возможно, получили не то воспитание. Люди разные бывают."

По данным агентства по защите прав потребителей, с начала года на службы такси пожаловались около 100 человек. Некоторые компании оштрафовали, самый большой штраф составил 18 тысяч леев.