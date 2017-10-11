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Авто
Клиенты столичных служб такси чаще всего недовольны грязными и неухоженными автомобилями, а также невежливостью водителей.
"В большинстве случаев речь идет о неадекватном поведении водителей, нецензурной речи и возможном употреблении запрещенных веществ. Клиенты также недовольны отсутствием или неисправностью счетчика в такси", - сказал представитель Агентства по защите прав потребителей Николай Олэрашу.
Кроме того, водители такси стали злоупотреблять не только алкоголем.
"Четыре-пять таксистов попадают к нам в состоянии наркотического опьянения и примерно столько же выпивших", - отметил глава отделения Наркодиспансера Георгий Рошиор.
Пассажиры говорят, что таксисты часто ведут себя агрессивно.
"Приезжают с опозданием, даже если спешишь в аэропорт или на вокзал, ведут себя неуважительно. Курят в прямо в машине, в салоне грязно".
"Грубят, в салоне автомобиля неприятно пахнет. Администраторы их не проверяют."
"Почти все ведут себя неадекватно. Понять не могу, в чем причина".
Некоторые водители такси сами признают, что коллеги бывают невоспитанные.
"Бывают и такие, которые не умеют общаться с людьми. Возможно, получили не то воспитание. Люди разные бывают."
По данным агентства по защите прав потребителей, с начала года на службы такси пожаловались около 100 человек. Некоторые компании оштрафовали, самый большой штраф составил 18 тысяч леев.
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