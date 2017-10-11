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Экономика
Молдова является одним из самых крупнейших экспортеров вина в мире
11.10.2017

Республика Молдова входит первую двадцатку стран-производителей вина, занимая 13-ое место в рейтинге мировых экспортеров вина.

По данным правительства Кишинева, 2% виноградников мира находятся именно в Республике Молдова, передает Moldova 1.

В прошлом году, молдавские вина были экспортированы в 42 страны и завоевали около 300 медалей на международных конкурсах, 60% которых - золотые.

Национальное бюро статистики сообщило, в 2016 году Республика Молдова экспортировала вина на сумму в почти 104 млн долларов, превысив показатели 2015 года, когда экспорт вин составлял 93 млн долларов.

Большинство вин из Республики Молдова были проданы в Беларуси, Российской Федерации, Украины, Чехии, Китая и Румынии.


 
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