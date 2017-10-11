Юрий Лянкэ: Надеюсь, КС предложит другое решение

«Мы с нетерпением ждем заседания Конституционного суда по вопросу этого грубого нарушения Конституции президентом Республики Молдова», — заявил лидер ЕНПМ и вице-спикер парламента Юрий Лянкэ в интервью для EuropaLiberă.

Речь шла о решении в связи с назначением Еуджена Стурзы на должность министра обороны, после того как президент Республики Молдова Игорь Додон дважды отклонил его кандидатуру.

«Надеюсь, что это заседание состоится в ближайшее время, потому что скоро исполнятся 10 месяцев с тех пор как страна осталась без министра обороны. Обстановка в регионе, на континенте, и в мире, к сожалению, не самая благополучная, и нам нужен министр, который занялся бы реформированием армии, вел бы серьезные переговоры с нашими внешними партнерами по вопросам укрепления боеспособности армии и безопасности в стране. Именно поэтому, надеюсь, решение будет принято в ближайшее время», — заявил он.

Юрий Лянкэ уверен, что Еуджен Стурза возглавит Министерство обороны, и заявил, что это «именно то, что должно произойти».

«Так как президент грубо нарушил положения Конституции, надеюсь, КС предложит другое решение», — добавил вице-спикер.

Кристина Пендя