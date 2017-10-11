Траян Бэсеску: Молдова нужна Румынии, чтобы увеличить количество голосов при принятии решений в ЕС и НАТО

Николай МЕНЮК

В конце прошлой недели Траян Бэсеску по приглашению руководимой Антолом Шалару Партии национального единства Молдовы, почетным председателем которой он является, совершил вояж в Молдову. Гость из-за Прута принял участие во встречах руководства ПНЕМ с жителями Яловен и Сорок, был гостем нескольких телеканалов и пресс-клуба «Социальный резонанс». Официальные власти от него дистанцировались.

Экс-президент Румынии не скрывает, что главная цель его приездов в нашу страну – вновь зажечь пламя унионизма и продвинуть идею «унири». На пресс-конференции в Кишиневе Бэсеску сказал: «Объединение очень важно для румын обоих берегов Прута, продолжающих страдать от последствий пакта Молотова-Риббентропа».

Бесеску сказал: «Я разочарован как действиями Михая Гимпу и его Либеральной партии, на которую возлагались большие надежды, так и действиями сегодняшних властей, которые, позиционируя себя как проевропейские, занимаются обманом молдавских граждан, обещая вступление в ближайшие годы в Евросоюз… ЕС никого не примет минимум 20-30 лет. Единственный путь для Молдовы на Запад лежит через Бухарест».

Почетный председатель ПНЕМ сообщил о намерении баллотироваться парламентских выборах-2018 по спискам ПНЕМ. О том же он говорил и во время встреч руководства партии с жителями Сорок и Яловен. Но постеснялся называть молдавский народ и молдавский язык «фальшивками истории», что не раз делал на пресс-конференциях в Бухаресте.

Бэсеску изложил свои ноу-хау. Так, он считает необходимым перенаправить поток молдавских гастарбайтеров из России в Румынию, «чтобы поменять их менталитет»: «В Румынии сейчас строительный бум, не хватает рабочих рук. В Бухарест едут работать строители из Вьетнама и Филиппин. Так что двери для вас открыты».

В эфире PRO TV экс-президент раскрыл истинную цель «объединения». Молдова нужна соседней стране для укрепления позиций в Европе: «Благодаря четырем миллионам жителей РМ в Румынии выросло бы количество голосов. Она седьмая по размеру страна в ЕС, а могла бы стать шестой. Выросла бы наша сила при принятии политических решений на уровне ЕС, НАТО, укрепилась бы экономика Румынии».

Откровенничая на эту тему, Бэсеску не рассказал, что это даст жителям РМ. Зато вновь предложил во имя «унири» отказаться от Приднестровья.

«Нашелся умник, предлагает отказаться от Приднестровья, - прокомментировал в соцсетях политолог Богдан Цырдя. - Мол, оно мешает «унире», мешает превратить нас в «полноценных румын». А почему вы, г-н Бэсеску, не отказываетесь от Харгиты, Ковасны, Муреша и других румынских уездов в пользу Венгрии? Может, и Испании предложите отказаться от Каталонии? Ах, да, в Румынии за такие призывы можно и в тюрьму угодить! Это в Молдове можно и ерунду нести, и интриги плести».

Директор института дипломатических исследований и вопросов безопасности, экс-министр иностранных дел Валериу Осталеп, комментируя встречу румынского экс-президента и его партийных камарадов с жителями Яловен, в эфире телепередачи Юрия Рошки «Мегафон» на телеканале НТВ Молдова, сказал, что это напомнило ему пресс-конференцию ГКЧП во время августовского путча 1991 года: «Члены ГКЧП тогда осознавали, что участвуют в этом цирке. Бэсеску и его молдавские подручные на сцене дома культуры в Яловенах также осознавали несуразность того, что они говорили, и выглядели такими же шутами».

Осталеп также оценил некоторые заявления экс-президента как уголовные: речь открыто идет о преступлениях против государства. «Бэсеску постоянно заявляет, что не верит в Республику Молдова и ее будущее, - сказал Осталеп. - В то же время он просит молдавское гражданство. Эта логика вызывает, по меньшей мере, недоумение. Он не жил в РМ десять лет и не может претендовать на гражданство. При подаче документов на него в Румынии были заведены три уголовных дела. По нашему законодательству это тоже причина для отказа… Призывы к ликвидации государства и покушению на его территориальную целостность - разве это не признаки сепаратизма, что подпадает под статьи УК? Я не понимаю, в каком статусе Бэсеску приехал к нам. Не будучи гражданином РМ, он не имеет права заниматься у нас политической деятельностью. Заверяя молдавских избирателей в том, что будет баллотироваться в молдавский парламент, он банально врет».

Экономический аналитик Виссарион Чешуев обращает внимание на фундаментальные моменты: «В Румынии пахотные земли можно продавать иностранцам, которые в большинстве их не обрабатывают, а ждут повышения цены. В Молдове действует пока запрет. Но в случае «унири» будет актуально румынское законодательство. И молдавские земли также зарастут сорняками и кустарником. В Румынии работает закон о реституции собственности в пользу исторических собственников - в Молдове нет. Придется лишать собственности граждан Молдовы в пользу «бывших» - ныне граждан Румынии, Израиля - Германии, с непредсказуемыми последствиями. Какова вообще концепция Бэсеску? В каком качестве Республика Молдова войдет в состав Румынии: автономной территории, нескольких уездов, районов или особого региона, где навечно будет введена «starea de asediu» (осадное положение – ред.)?».