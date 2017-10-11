Муниципальный совет Кишинева собирается закрывать рынки и убирать киоски

Ольга Златая

1 января 2019 года столицу будет не узнать. На 42 улицах в городе, а также в парках не останется к этому времени ни одного киска или прилавка на колесах. По крайней мере, это обещают муниципальные советники, которые приняли регламент уличной торговли. И вот первые результаты: буквально через день и.о. мэра столицы Нистор Грозаву подписывает распоряжение об эвакуации всех объектов уличной торговли, расположенных в парке Штефана чел Маре, сквере кафедрального собора Рождества Христова и на прилегающей к ним территории.

В распоряжении сказано, что претура сектора Буюкань проинформирует экономических агентов или физических лиц, владельцев киосков или мелкорозничных предприятий, о необходимости их эвакуации за свой счет в течение семи дней. В то же время в случае, если экономические агенты или физические лица не будут соблюдать требования местных властей, они будут эвакуированы принудительно муниципальными службами.

Социалисты с самого начала заседания заявили, что документ необходимо доработать. Однако представители других фракций настояли на том, что его принятие не терпит отлагательств. В итоге советники ПСРМ покинули зал, а остальные (НЕПМ, ПРКМ, ЛП, ДПМ, ЛДПМ и независимые) 26 голосами приняли регламент.

Стоит отметить, что этот документ советники не могли принять более года. А эвакуация киосков и вовсе представлялась властям непосильной работой. Оказалось, всего-то и надо было заикнуться премьеру Павлу Филипу на заседании правительства о принятии мер по очистке и охране парка Штефана чел Маре – и проблему столичные власти решили в момент. И регламент нужный приняли, и даже к демонтажу намерены в срочном порядке приступить. Хотя по закону местная власть автономна, и никакой премьер не вправе ей указывать, что делать.

Таким образом, правила уличной торговли будут серьезно ужесточены. Малые архитектурные формы уберут с центральных улиц и основных улиц всех районов Кишинева. В частности, в документе сказано, что в центре расположение таких торговых единиц будет запрещено в периметре улиц Матеевича, К.Стери, А.Щусева, Михая Витязул, И.Заикина, Албишоара, Измаил, Штефан чел Маре, Чуфля, Букурешть, Толстого, Халиппы. Также запрет коснется улиц Пушкина, Гагарина, Негруцци, привокзальной площади.

На Ботанике обещают освободить улицы Дачия, Траян, Куза Водэ, Дечебал и Индепенденций.

На Буюканах: Бэнулеску-Бодони, И.Крянгэ, Каля Ешилор и Алба Юлия.

На Рышкановке территория запрета - бульвар Националього возрождения, Григоре Виеру, Московский проспект, улицы Богдан Воевод, Чевкарь, Алеку Руссо, Евгения Доги, Каля Орхеюлуй.

На Чеканах – бульвар Мирчи чел Бэтрын.

Экономические агенты будут иметь теперь не только права, но и обязанности. В частности, регламент предусматривает правила ведения торговли вблизи зданий государственных органов, школ, больниц, памятников, произведений искусства, зданий архитектурной ценности, развлекательных центров, а также мест туристического интереса.

Установлен диапазон, в районе которого запрещено продавать алкогольную продукцию вокруг учебных заведений, медицинских учреждений и мест массового отдыха.

Определены требования к режиму работы, в частности, для работы нон-стоп необходимо располагаться в ста метрах от жилых домов и заручиться согласием жильцов.

Идет речь о запрете торговли определенными товарами или услугами в определенных районах или у дорог.

Соблюдены требования по парковкам, это относится к стационарным коммерческим центрам.

В будущем чиновники обещают запустить электронную систему, схему расположения торговых единиц с видами товаров и услуг, которые могут осуществляться в конкретной точке города.

Намерены власти разобраться и с рынками. Сейчас их 19. До 2020 года, говорят чиновники, в исторической части города останется только центральный рынок в строгих границах, там будут продавать продукты питания. Всю остальную деятельность вокруг рынка прикроют. Правда, чиновники не сказали, каким образом: «хорошая» часть рынка и недвижимости вокруг него принадлежит частным лицам.

Стоит также отметить, что никто из чиновников или советников во время принятия регламента не вспомнил о прессе. О том, что представители СМИ и типографий обращались с открытым письмом, в котором говорили, что в столице могут исчезнуть классические киоски по продаже прессы. Это прямое нарушение Конституции – лишение доступа граждан к информации. Но, видимо, столичным властям не нужны образованные избиратели - или они считают печатную прессу пережитком прошлого, который надо искоренить до конца?

Стоит отметить, что власти уже пытались бороться с уличной торговлей, но тогда четко отделили её от прессы.

Муниципальный совет своим постановлением № 51/4 от 11.07.2006 года запретил выдачу авторизаций на строительство в историческом центре, на площадях и центральных улицах секторов новых киосков, исключая те, что торгуют прессой. А уже существующие решено было выводить из эксплуатации по мере истечения срока имеющихся авторизаций. Прошли годы - улицы лишь обросли новыми ларьками. Появилось огромное количество киосков, которые изображают торговлю прессой. Они продают одно-два издания, а основу ассортимента составляют табачные изделия. А как получили авторизации все прочие киоски, продающие фаст-фуд, стрит-кофе, трикотаж и прочее, остается только догадываться.