ЕС прекращает финансовую поддержку реформ правосудия в Молдове

Сегодня Миссия ЕС в Молдове объявила, что Евросоюз не будет перечислять дополнительные средства в государственный бюджет Республики Молдова для поддержки реформ в секторе правосудия.

Эти средства были предоставлены молдавским властям, которые согласились использовать их для реформирования сектора правосудия, особенно в течение 2014 и 2015 годов, сообщается на странице Представительства Европейского Союза в Республике Молдова.

"ЕС внимательно следил за процессом реформ и отметил, что молдавские власти проявили недостаточную приверженность реформированию сектора правосудия в 2014 и 2015 годах. При недостаточном распределении средств и персонала необходимые реформы не проводились. В результате, прогресса было недостаточно" - говорится в сообщении миссии ЕС в Молдове.

По мнению европейских чиновников, это означает, что молдавские власти не выполнили условия ЕС для получения последнего финансового перевода в рамках программы реформы правосудия, на сумму 28 млн. Евро. Эта сумма не будет выплачена государственному бюджету Республики Молдова, но останется в ЕС.

Глава Представительства ЕС в Республике Молдова, Посол Петер Михалко, сказал: «ЕС продолжает поддерживать молдаван, которые усердно работают ради лучшего будущего. Мы сейчас размышляем о том, как мы можем помочь гражданам в ближайшие годы. Мы хотим отдать приоритет проектам, которые непосредственно улучшают жизнь молдаван».

ЕС также приостановил выплаты бюджетной поддержки еще в четырех областях политики. Сроки выплат будут уточнены своевременно.