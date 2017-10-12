Киртоакэ: "Если бы я хотел покинуть страну, то давно переплыл бы Прут"

Кишиневский суд (офис Буюкань) продлил в среду еще на 30 суток домашний арест для отстраненного от должности примара Кишинева, первого заместителя председателя Либеральной партии Дорина Киртоакэ, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", суд отклонил ходатайство адвоката о переводе примара под судебный контроль до проведения референдума об его отставке, назначенного на 19 ноября. Киртоакэ надеялся в период кампании по проведению референдума проводить встречи с избирателями.

Он заявил в ходе слушаний, продлившихся более четырех часов, что "не собирается покидать страну".

"Если бы я хотел покинуть страну, то давно переплыл бы Прут, но моя принципиальная позиция - дойти до финала этого уголовного дела. Что же касается высказанных опасений прокурора о наличии у меня второго гражданства (Румынии - "И"), так у нас все поголовно имеют по два гражданства", - отметил чиновник.

Киртоакэ не первый политик, который апеллировал к суду для участия в избирательной гонке. Двумя годами ранее предприниматель Илан Шор, находящийся под следствием за финансовые махинации, был переведен под судебный контроль для участия в выборах примара города Орхей. В результате, он одержал победу на выборах.

Решение судьи Александру Негру может быть обжаловано в течение 72 часов в Апелляционной палате Кишинева.

Киртоакэ был взят под стражу 25 мая по обвинению в получении взяток по делу об обустройстве в Кишиневе платных парковок. По этому же делу проходили вице-примар Нистор Грозаву и начальник управления общественного транспорта Игорь Гамрецки. Двое последних пошли "на сотрудничество со следствием". Сегодня Грозаву находится на свободе и исполняет обязанности примара. А Гамрецкий приговорен к трем годам лишения свободы условно, с отсрочкой исполнения приговора.