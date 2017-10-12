Две тенденции, которые беспокоят Президента Додона

В интервью для портала ТРИБУНА президент Республики Молдова Игорь Додон ответил на следующий вопрос: Г-н президент, новый политический сезон уже стартовал. Как выглядит политическая обстановка в стране с точки зрения президента?

«Как президент Республики Молдова, я наблюдаю как минимум две тенденции, которые не могут меня не беспокоить. Во-первых, мы все видим отчаянные попытки власти сократить полномочия президента, и сделать все возможное, чтобы глава государства превратился в молчаливого зрителя, и не мог участвовать в процессе решения проблем страны, так как оно должно быть.

Считаю, что для напрямую избранного народом президента вполне естественно, чтобы он имел возможность выполнить обещания, данные народу. У нас, как это ни парадоксально, наряду с возвращением к прямому избранию президента, не только не расширили его полномочия, но и предпринимают все, чтобы их сократить», — заявил глава государства.

Игорь Додон отметил, что другой тенденцией, которая его также беспокоит, являются «попытки расколоть общество и вывести людей на баррикады». «Здесь я имею в виду искусственно созданную так называемыми проевропейскими партиями истерию. Придумывая несуществующие угрозы, эти партии проводят настоящую кампанию против президента страны.

Невооруженным взглядом видно, что институт президента подвергается нападкам и со стороны партии власти, и со стороны оппозиционных проевропейских сил. Не знаю, сознательно или нет, но этим проевропейская оппозиция на самом деле подыгрывает власти, которая любой ценой хочет снижения рейтинга президента, чтобы потом применить разнообразные сценарии по политическому уничтожению главы государства.

В свете предстоящих парламентских выборов, для нынешней власти президент страны и социалистическая оппозиция являются самой большой угрозой, а проевропейская оппозиция, вместо того чтобы воспользоваться тем, что во главе государства находится представитель оппозиции, и постараться найти с ним компромиссы, играет на стороне власти», — отметил Игорь Додон.

По словам президента, «для всех предельно ясно, что проевропейская оппозиция не в состоянии бороться на двух фронтах одновременно: и с нами, и с властью. В итоге, она проиграет везде. Именно поэтому оппозиции следует сосредоточиться на одном из этих фронтов», — добавил глава государства.

Кристина Гурез