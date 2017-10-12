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Политика
Аналитик: Все очевидней, что между Додоном и Плахотнюком разразилась настоящая война
12.10.2017

В интервью для портала ТРИБУНА, известный политический аналитик Анатол Цэрану ответил на следующий вопрос: Что Вы думаете о результатах последних опросов, согласно которым ПСРМ могла бы получить парламентское большинство?

«Последний опрос показал, что предвыборный монолит ПСРМ слегка пошатнулся, хотя социалисты продолжают лидировать в списке предпочтений избирателей.

Это пошатывание грозит превратиться в настоящее землетрясение, если все орудия медиа-холдинга ДПМ направятся против социалистов и президента Додона.  Но пока демократы щадят социалистов. Пока команда Плахотнюка сталкивается с категорическим отказом от диалога со стороны ППДП и ПДС.

Демократы не нападают на Додона, потому что не уверены в составе правящей коалиции после парламентских выборов. Но также ясно и то, что война между Плахотнюком и Додоном все-таки неизбежна.

Демократы не могут допустить победу социалистов на выборах и создания социалистического большинства. Только афишируя возможность создания альянса с социалистами, ДПМ сможет преодолеть непреклонность правых сил», — заявил он.

Андриана Кептине


 
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