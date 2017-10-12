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Общество
Молдова провалила свои обязательства перед Евросоюзом по реформированию юстиции
12.10.2017

Евросоюз отказал молдавским властям в продолжении финансирования реформ в сфере правосудия. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Делегацией ЕС в Молдове.

Миссия Евросоюза в Молдове сообщила, что «молдавские власти не выполнили условия ЕС для получения последнего финансового перевода в рамках программы реформы правосудия, на сумму 28 млн. Евро».

«ЕС внимательно следил за процессом реформ и отметил, что молдавские власти проявили недостаточную приверженность реформированию сектора правосудия в 2014 и 2015 годах. При недостаточном распределении средств и персонала необходимые реформы не проводились. В результате, прогресса было недостаточно», - отмечается в пресс-релизе.

Глава Делегации ЕС в Молдова, Посол Петер Михалко, заявил в этой связи, что «Евросоюз продолжает поддерживать молдаван, которые усердно работают ради лучшего будущего». «Мы сейчас обдумываем, как можно помочь гражданам в ближайшие годы. Мы хотим отдать приоритет проектам, которые непосредственно улучшают жизнь молдаван», - добавил Михалко.

В пресс-релизе европейской миссии также сообщается, что ЕС приостановил выплаты бюджетной поддержки еще в четырех областях политики.

Молдова является ассоциированным членом ЕС. Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом было подписано 27 июня 2014 года и окончательно вступило в силу 1 июля 2016 года, после его ратификации всеми странами ЕС.


 
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