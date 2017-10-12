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Политика
Президент Молдовы рассказал о важных итогах Совета глав СНГ
12.10.2017

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в заседании Совета глав СНГ как в узком, так и широком форматах.   
В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов дальнейшего развития сотрудничества государств, членов содружества в самых разных областях. Также был принят целый ряд важнейших решений. 

- Среди принятых нами решений - объявление 2020 года Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Другой важный документ нашей встречи - совместное Заявление глав государств СНГ о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. Семья представляет собой связующее звено поколений и основу для обеспечения здорового и устойчивого будущего.

Были приняты Концепции государств-участников СНГ в противодействии коррупции, а также в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, и другие решения, - рассказал Игорь Додон. 

Глава государства с сожалением отметил, что Молдова упустила возможность получить председательство в СНГ в 2017 году. 

- Однако мы от этой идеи не отказываемся, и будем добиваться этого почётного статуса. Выразил заинтересованность в получении председательства Молдовы в СНГ в следующие годы, - заявил президент.

Игорь Додон подчеркнул, что Молдова должна развивать сотрудничество как с Западом, так и с Востоком. 

- Обширный потенциал нашего сотрудничества с восточными партнерами не реализован в полном объеме. Убежден, что Молдова должна играть более активную роль на постсоветском пространстве, в частности, в рамках СНГ и ЕАЭС, - добавил президент.

 


 
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