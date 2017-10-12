Второй этап валоризации пенсий начнется в текущем году

Второй этап валоризации пенсий по возрасту и инвалидности начнется с 1 ноября 2017 года, а не с 1 апреля 2018 года, как было предусмотрено первоначально. Соответствующие изменения Положения о порядке исчисления пенсий (от 21 марта 2017 года) были утверждены сегодня правительством, передает IPN.

Пенсии будут валоризированы для 64,8 тыс. пенсионеров, чьи пенсии были назначены в период между 2009 и 2011 годами.

Премьер-министр Павел Филип сказал, что смещение срока стало возможным благодаря поступлениям в бюджет, которые больше, чем было намечено. После перерасчета, пенсии по возрасту увеличатся в среднем на 266 леев, а по инвалидности – на 274 леев.

Валоризация предполагает перерасчет пенсий с учетом обесценивания денег в период, когда обеспеченные доходы были получены к моменту назначения пенсии.

Первый этап валоризации касается пенсий, назначенных в период 2001 – 2008 годов. Следующий этап запланирован на 1 апреля 2019 года, когда будут валоризированы пенсии, назначенные в период 2012-2014 годов. 1 апреля 2020 года валоризируются пенсии, назначенные в 2015 году.