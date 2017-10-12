Ионицэ: «Фонд социальной поддержки населения помогал всем подряд, а значит, неэффективно тратил деньги»

В ближайшее время правительство представит в парламент законопроект, согласно которому с 1 января 2018 года Фонд социальной поддержки населения Молдовы должен будет прекратить свое существование. Первой об этом сообщила новостному порталу Gagauzinfo.md заместитель башкана Гагаузии Олеся Танасогло.

Закон о республиканском и местных фондах социальной поддержки населения был принят в феврале 2000 года. Его средства формируются из ежемесячных перечислений: 2,5 процента дохода от продаж фирмами, предоставляющими услуги мобильной связи; 50 лей при оформлении и выдаче свидетельства о регистрации автомобиля; 0,1 процента при покупке физическими лицами валюты и дорожных чеков. Также в фонд должны поступать гуманитарная помощь из-за рубежа и благотворительные взносы. За всеми перечислениями следит налоговая.

По закону средства республиканского и местных фондов должны идти на оказание помощи малоимущим лицам из числа пенсионеров (преимущественно лица с ограниченными возможностями, одинокие и престарелые), других нетрудоспособных лиц, семей с детьми и лиц, оказавшихся в чрезвычайных обстоятельствах и не имеющих возможности самостоятельно преодолеть их.

Деньги негосударственные, но расходы проверяют госструктуры. Республиканский совет фонда обязан ежеквартально предоставлять в министерство труда, социальной защиты и семьи (ныне министерство здравоохранения, труда и социальной защиты), в НБС и в органы местного публичного управления отчеты о расходе средств центральным и местными фондами, а министерство и НБС, в свою очередь, должны отсылать в минфин свои отчеты.

Как тратились деньги, кто получил помощь и какую? На эти вопросы на официальных сайтах правительства и вышеназванных структур ответов не найти. На веб-странице НБС удалось отыскать информацию о том, что в 2008-2015 годах число получателей материальной помощи из фондов социальной поддержки сократилось с 316,9 тысячи до 183,2 тысячи, в том числе пенсионеров - с 261,1 тысячи до 118,2 тысячи и нетрудноспособных - с 7,3 тысячи до 2,5 тысячи. На сайтах других госструктур нет никакой информации на эту тему.

Между тем не только фонд поддержки населения хотят закрыть – как уже рассказывали «Молдавские ведомости», в сентябре, когда стало ясно, что помощи от внешних доноров, на котором строился бюджет-2017, не будет, правительство срочно перекроило бюджет, сокращая расходы. Сэкономить решили на бедных – их много. По предложению министерства здравоохранения, социальной помощи, семьи и труда правительство внесло изменения в закон о бюджете соцстраха-2017, урезав следующие расходы (в миллионах лей): на защиту семьи и детей – на 25,2, на защиту безработных – на 14,2, на социальную помощь лицам со специальными нуждами – на 9, на дополнительную поддержку некоторых категорий населения – на 116, на соцзащиту в исключительных случаях – на 9,8.

Могли сэкономить на аппарате управления и даже обещали это сделать. Но не захотели. После значительного сокращения штатов министерств их расходы неожиданно выросли.

Что скрывается за намерением правительства ликвидировать фонды социальной поддержки населения? «Молдавские ведомости» попросили прокомментировать ситуацию доктора экономики, эксперта IDIS «Viitorul» Вячеслава Ионицэ.

- В идее ликвидировать фонды социальной поддержки я не вижу ничего предосудительного: они устарели и неэффективны. Создание этих структур было «робингудовским» ходом правительства: в условиях нищеты в 2000 году помочь обездоленным решили за счет богатых. Бюджеты фондов в первые годы не превышали двух-трех миллионов лей и формировались в основном за счет двух-трех лей, которые ежемесячно перечисляли все абоненты операторов мобильной связи. В 2000-х она считалась роскошью. Сейчас – уже нет.

Фонд был чисто символической помощью бедным. На самом деле их защита – задача правительства. Есть соответствующие программы, и сумма средств, которые выделяет правительство на эти цели, как минимум в десять раз больше, чем у всех этих фондов.

Сокращение расходов бюджета соцстраха-2017, которое в сентябре предложило правительство, связано с переформатированием списка людей, нуждающихся в социальной помощи. Раньше в нем было около 70 категорий получателей. Многие незаслуженно получали деньги.

Еще в 2006-м стартовал пилотный проект создания справедливой системы оценки в сфере оказания социальной помощи. Реформа продолжается. И правильно. Правительство должно помогать именно бедным. А у нас были такие расплывчатые критерии, что к этой категории «примазывались» сотни тысяч, включая тех, у кого были хорошие доходы. Принцип проверки претендентов актуален. А категории отсекаемых из системы – дискуссионны. Помогать всем подряд – значит неэффективно тратить публичные деньги. Лучше давать больше реально нуждающимся, чем по чуть-чуть всем подряд, включая тех, кто даже не приходит за деньгами.

Я и мои коллеги во время поездок по стране не раз слышали, как люди выражали недовольство. Мала зарплата, к примеру, в сельских детских садах, в то время как здоровые мужики, подключившись к системе соцпомощи, получают больше воспитательницы или няни. Люди спрашивали нас: где справедливость? Мы не знали, что ответить. Правительство неразумной помощью не должно стимулировать дармоедов.

Мне недавно пожаловался фермер: крестьяне не хотят у него работать, открыто смеются в глаза: «Зачем работать, если государство и так мне помогает?». Денег дают немного, но на бутылку есть, а еда – в огороде. Нужно разделять бедность и нежелание работать. Безусловно, есть свои проблемы в сфере социальной поддержки населения, но это уже другая тема. Повторю: фонды социальной поддержки населения – изживший себя механизм.

Тем не менее, в Гагаузии фонд останется, сказала Олеся Танасогло: «Мы не могли оставить жителей автономии один на один с проблемами и запланировали создание гагаузского фонда социальной поддержки населения. Постараемся, чтобы эта жесткая реформа центра не коснулась наших людей. Эта программа - новая для бюджета Гагаузии, одна из дорогостоящих: ранее ее ежегодный бюджет составлял 5 миллионов лей. Фонд охватывает достаточно широкий круг нуждающихся, через него к нам могут обращаться простые люди, оказавшиеся в сложной ситуации».

Руководители других регионов страны пока не высказали своего отношения к идее ликвидации крупнейшего в стране небюджетного фонда помощи социально уязвимым слоям населения.

Николай МЕНЮК