Эксперт: встреча с Путиным увеличила политический вес Додона

В Сочи встретились президенты Российской Федерации и Республики Молдова. О том, какое значение имеет эта встреча, какие перспективы открывает и что символизирует, Sputnik побеседовал с известным российским политологом, генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым.

Персональный рывок Додона

"Эта встреча гораздо более важна для Молдовы, — констатировал Журавлев. — Президент республики не обладает достаточным объемом власти. А встреча с Путиным определяет международный вес президента Молдовы. И даже если бы это был не Додон, а представитель другой политической позиции, его вес все равно бы вырос после такой встречи".

Известно, что Игорь Додон стремится к добрососедским отношениям с Россией, а вот правительство — наоборот. И правительству как коллективному органу управления, по словам политолога, набрать политический вес гораздо труднее.

"Прямая встреча с правительством как с коллективом затруднительна для первых лиц мировой политики, — отметил Журавлев. — И в этом смысле у президента как у персоны огромное преимущество. Конечно, эта встреча повлияет и на внутриполитическую роль президента. Но это влияние не может быть безграничным, потому что существуют особенности молдавского законодательства".

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По мысли эксперта, эта встреча станет лишь одним из камешков, из которых будет слагаться результат парламентских выборов 2018 года в республике.

"В силу конституционных условий понятно, что президент Молдовы не может договориться обо всем, о чем мог бы, так как это, к сожалению, не входит в его компетенцию, — сказал Дмитрий Журавлев. — Но президент пойдет на эти выборы с большим объемом данных, с большим объемом доказательств того, что его позиция более продуктивна и более эффективна, чем у соперников".

Курс на сближение?

"Между странами — огромный потенциал сотрудничества, — отметил политолог. — В области экономики он, например, объективно велик. Главное, чтобы те возможности, которые есть, реализовались. Достигнутые договоренности повлияют, наверное, на импорт молдавских товаров в Россию. Но возникает вопрос: насколько правительство будет этому противодействовать? Будет ли оно это делать на уровне уже своих, правительственных, решений".

По мнению Дмитрия Журавлева, любую достигнутую договоренность можно нейтрализовать — если оппонирующее президенту правительство, например, возьмет и введет дополнительную пошлину.

"Я это, конечно, говорю абстрактно. Я не знаю, как поведет себя молдавское правительство, — сказал эксперт. — Может быть, ему хватит разума не вмешиваться в этот процесс, потому что экономике Молдовы сотрудничество с Россией необходимо. Но противодействие, к сожалению, возможно".

Углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, по мнению Журавлева, тоже не фантастика. И именно в нем, в первую очередь, важна символическая сторона.

"Гуманитарное сотрудничество — это вопрос доверия, — отметил эксперт. — Доверие между президентами — это все равно доверие между странами, даже при наличии, мягко говоря, не пророссийского правительства. И гуманитарное сотрудничество существенно облегчает ситуацию. Потому что подобные контакты обществом перестают восприниматься излишне нервно. Встреча каких-нибудь деятелей культуры уже не ассоциируется с "десантом Путина", как иногда говорят в Европе, а как нормальные, межкультурные отношения".

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Есть большой потенциал и в межгосударственных контактах в сфере образования, отметил Дмитрий Журавлев.

"Их можно восстановить и расширить, — сказал политолог. — Это и обучение студентов, и молодежные контакты. Для их установления есть люди, есть возможности. Но чтобы они перестали восприниматься как некое неординарное, может быть, неправильное событие — для этого общение президентов очень важно. Потому что их встреча показывает, что это — нормально. Эта встреча существенно приблизила наши отношения с Молдовой к норме".