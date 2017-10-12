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Экономика
Кто будет следить за столичной недвижимостью
12.10.2017

В примэрии Кишинева нужно создать единое управление по контролю над муниципальной собственностью, чтобы избежать катастрофических убытков, считает эксперт института европейских политик и реформ (IPRE), муниципальный советник от Европейской народной партии Руслан Кодряну, передает Инфотаг.

Кодряну сообщил на презентации результатов исследования IPRE в среду в примэрии, что по данным Счетной палаты из 1581 объектов муниципальной собственности 525 не имеют официальной регистрации. «Только за 2014-2015 годы это привело к убыткам в 700 миллионов лей. Причина - отсутствие взаимодействия управлений, ответственных за муниципальную собственность, в первую очередь - экономики и архитектуры и урбанизма», - отметил советник.

Кодряну указал, что в ведении многих управлений находится недвижимость, но для каждого существует отдельная система отчетности, данные об одних и тех же участках не совпадают: «Примэрия фактически не располагает полными данными о муниципальной собственности, что создает условия для махинаций. Контроль за муниципальной недвижимостью нужно возложить на единое управление недвижимости и земельных участков, что позволит провести полную инвентаризацию объектов, создать эффективную систему финансового учета и пополнить муниципальный бюджет».
Предложение поддержали советники от ЛДПМ и социалисты. Представители муниципальных управлений отметили, что другой причиной неэффективности является нехватка кадров – 40 процентов должностей вакантны. Представитель управления юридической поддержки Валериу Богдан отметил: «Штат за год сократился вдвое, с 30 сотрудников до 15, зарплаты низкие».


 
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