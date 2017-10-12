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НАТО не готов перейти Прут, мнение
12.10.2017

Североатлантический альянс пока не готов перейти Прут. Такое заявление сделал заместитель директора Института правовых и политических исследований Академии наук Виктор Жук в эфире программы „Geopolitica” на телеканале Noroc TV, передаёт IPN.

„Не случайно вопрос Республики Молдова не был включён в повестку дня Комитета гражданской защиты. Мотивировано это было тем, что Молдова не является государством, имеющим выход к Чёрному морю”, - сказал Виктор Жук.

Исследователь отмечает, что очень сложно убедить Российскую Федерацию вывести свою Оперативную группу и вооружения из приднестровского региона. „Здесь необходимо широкое международное сотрудничество: Украина должна предоставить зелёный коридор, Франция – привезти специальные печи для утилизации вооружений, не подлежащих транспортировке”, - пояснил Виктор Жук.

По мнению историка Серджиу Мустяцэ, разрешение приднестровского конфликта практически не имеет перспектив, если только кишинёвские и тираспольские лидеры не обсудят открыто те шаги, которые им следует предпринять. „Без согласия соседних стран и одобрения великих держав я не вижу быстрого решения. Нужно убедить Россию вывести свою армию и уважать наш нейтральный статус и соглашения, подписанные между двумя независимыми государствами”, - говорит историк.

По его словам, участие НАТО является деликатным вопросом, поскольку даже если Молдова и присоединится к Североатлантическому альянсу, она не сможет требовать многого от этой военной организации. „Мы можем попросить о посредничестве в содействии переговорам, но никак не о прямом участии стран НАТО”, - считает Серджиу Мустяцэ.

По мнению обоих гостей передачи, приоритетом для Молдовы в настоящее время является вывод Оперативной группы российских войск, абсолютно незаконно находящейся на территории страны.


 
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