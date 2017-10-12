Теория унионизма от Юрия Лянкэ или как обмануть большинство и побрататься с Румынией

Лидер Европейской народной партии Молдовы Юрий Лянкэ выступает за объединение Молдовы с Румынией. При этом он признает, что большинство наших сограждан не желают изменения статуса страны и выступают за ее независимость. При таких реалиях, он считает, что необходимо добиваться своего через создание единого пространства в социальной, энергетической и банковской сферах между двумя странами.

«С моей точки зрения, не было бы плохо объединиться с Румынией сегодня. Как любой рационально мыслящий человек, я понимаю, что после объединения Молдова войдет в ЕС, НАТО, что означает безопасность, а через год, два, пять будет четкая перспектива увеличить пенсии, зарплаты, обеспечить рабочие места и так далее. Но сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Сегодня у нас такие реалии: большинство населения РМ не желает изменения статуса РМ и выступает за независимость страны. По этой причине я убежден в том, что нужно продолжить мои наработки в бытность премьер-министра: вести переговоры относительно энергетического сектора( по газу и электроэнергии), строить общее пространство по образовательной системе, начиная с куррикулума и заканчивая профессорами и педагогами из Ясс и Бухареста, иметь общую площадку по банковской системе, привлекать румынские инвестиции. И тогда в один день мы заметим, что у нас единое пространство, те же правила игры, то же законодательство. А единственное, что нас разделяет – это линия по Пруту», - заявил Лянкэ в передаче Important на телеканале TVC21.

Политик утверждает, что войти в ЕС «Молдова может только через Румынию и вместе с Румынией», подчеркивая при этом, что не видит сильных противоречий между Евроинтеграцией и созданием единого пространства во многих сферах с соседним государством.