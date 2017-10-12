Премьер Молдовы сделал важное заявление о бюджете страны

Премьер Молдовы Павел Филип сделал уточнение по макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза. Поводом для этого стала новость о корректировке государственного бюджета на 2017 год.

Министр финансов Октавиан Армашу, в частности, ранее заявлял, что денег в бюджете оказалось больше, чем планировалось. Рост, по его словам, в первую очередь объясняется увеличением налоговых поступлений. В тоже время чиновник отметил, что зарегистрировано сокращение поступлений из-за рубежа на 1,6 миллиарда леев. В частности, как пояснил министр, на этот год было предусмотрено несколько траншей бюджетной поддержки со стороны Европейского союза, однако процесс оценки выполненных Молдовой обязательств проходит медленнее.

"В прошедшие дни были различные интерпретации о финансовой помощи Евросоюза, которую Молдова не получила… Поступления в бюджет в этом году выросли примерно на четыре миллиарда по сравнению с прошлым годом", — пояснил Филип на заседании правительства в среду.

"Мы укладываемся в сроки и нет никакой проблемы по вопросу выполнения условий", — добавил Филип.

По его словам, когда проходила работа над пересмотром бюджета, в него не был включен первый транш макрофинансовой помощи на этот год, так как полученные доходы позволяют полностью покрыть расходы бюджета.

Он подчеркнул, что эта помощь по техническим причинам может не прийти в этом году, однако, как заверил премьер, деньги поступят в страну уже в следующем году.