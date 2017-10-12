Изменен срок пересчета пенсий в Молдове

Порядка 65 тысяч пенсионеров в Молдове будут получать повышенную пенсию уже с 1 ноября этого года, а не с 1 апреля 2018-го, как планировалось ранее. Такое решение приняло правительство на заседании в среду.

"Хочу начать с хорошей новости. Сегодня мы принимаем решение, по которому около 65 тысяч пенсионеров уже с 1 ноября получат повышенную пенсию. Ранее предполагалось, что увеличение произойдет с апреля 2018 года, но у нас появились финансовые возможности и мы делаем это сейчас", — сказал глава правительства Павел Филип.

Как уточнил премьер, таким образом 58,5 тысячи пенсионеров будут получать больше на 17% (то есть +255 леев), для остальных (пенсия по инвалидности) рост составит 28% или 274 лея.

Для этого из госбюджета выделят 33,6 миллиона леев. Дополнительные средства удалось найти в связи с ростом доходов бюджета.

С 1 апреля 2017 года пенсии устанавливаются в соответствии с новой формулой расчета, которая предусматривает прямую связь между вкладом человека в бюджет социального страхования и размером его пенсии. Кроме того, весной этого года кабмин утвердил план пересчета установленных ранее пенсий. В этом году уже произведена индексация пенсий 80 тысяч бенефициаров, вышедших на пенсию в 2001-2008 годах.

С 1 ноября будут пересчитаны пенсии, установленные в 2009-2011 годах, к 1 апреля 2019-го – установленных в 2012-2014 годах, к 1 апреля 2020-го – всех пенсий, установленных с 2015 года по 31 марта 2017 года.

В Молдове проживает более 690 тысяч пенсионеров. В 2016 году средняя пенсия в стране составляла порядка тысячи 300 леев. Тогда как прожиточный минимум, рассчитанный на одного пенсионера, составляет тысяча 523,6 леев.