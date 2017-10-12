Террористы используют Молдову как временное пристанище и пункт транзита

За последние два года офицеры СИБ и прокуроры задержали трех уроженцев арабских стран за продвижение терроризма в интернете.

Их уже приговорили к тюрьме или штрафу. Несмотря на это, по словам прокуроров, наша страна не является целью преступников. И все же за обстановкой в стране тщательно следят, передает publika.md

"Молдова не является страной с повышенным риском терроризма, но все же есть люди, которых так или иначе можно подозревать в терроризме. Они проезжают через нашу страну транзитом как в Европейский союз, так и в Россию", - сказал прокурор ПБОПОД Денис Ротару.

У прокуроров по борьбе с организованной преступностью и особым делам есть несколько подозреваемых в терроризме. Точную цифру следователи не называют.

"Мы расследуем несколько дел, в нашем поле зрения есть несколько человек, но пока ведется следствие, мы не можем предоставить подробности", - сказал прокурор ПБОПОД Денис Ротару.

Бывший замдиректора СИБ Валентин Дедю говорит, что Молдова - лишь временное пристанище для предполагаемых террористов.

"Они могут временно проживать в Молдове, чтобы поправить здоровье или спрятаться от правосудия других государств, но были и случаи, когда они готовили боевиков для своих организаций", - сказал бывший замглавы СИБ Валентин Дедю.

В начале недели 33-летнего выходца из Туниса, подозреваемого в связях с джихадистами, задержали на границе нашей страны. У мужчины с паспортом одного из государств ЕС при обыске у обнаружили проспекты и книги экстремистского содержания, а также оснащение для длительных пеших переходов.

По информации СИБ, конечной точкой следования задержанного должен был стать Китай, куда он собирался добраться через Украину, Россию и Казахстан. Из соображений безопасности мужчину объявили персоной нон-грата на 15 лет и отправили в страну, гражданином которой он является.