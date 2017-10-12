Интересное Праздничная программа Дня города Выставки, ярмарки, культурно-художественные мероприятия являются частью праздничной программы, подготовленной претурами секторов столицы по случаю Храмового праздника Кишинёва. Мероприятия будут проходить с 12.00 до 18.00 на центральном бульваре столицы. Муниципий Кишинёв отмечает 581-летие со дня его первого упоминания в документальных источниках. Храмовый праздник начнётся 14 октября, в 8.30, с возложения цветов к памятнику господарю Штефану чел Маре. Затем, к 9.00, собор архиереев отслужит Литургию в Рождественском кафедральном соборе. Около 11.00 в Соборном парке будет дан старт празднованиям. К 12.00 на площади Великого национального собрания (ПВНС) пройдёт Международный фестиваль народного танца „Hai la joc”. В 14.00 коллективы учебных заведений столицы представят художественную программу под названием „Мой город – в праздничных одеждах”. Около 17.00 на ПВНС начнётся концерт, посвященный Храмовому празднику, который продлится почти до полуночи. Специальным гостем праздника является румынский певец Штефан Бэникэ-младший.



Претура сектора Центр: Измайловская – Армянская



Претура сектора Центр займёт участок между улицами Измайловская и Армянская, где раскинется Крестьянское подворье – с Каса маре, молдавской кухней, сельскими пейзажами и террасой для зрителей. В периметре, отведённом для претуры Центр, откроются выставки народных художников и ремесленников, издательств и библиотек, расположенных в этом секторе.



В сквере перед магазином „Unic” прозвучат песни из музыкального альбома „Цитадель любви”, вчерашние и сегодняшние песни, посвящённые Кишинёву. „Мы – твоё будущее, дорогой Кишинёв”. Таков девиз программы, которую представят ​​молодые поэты, детские коллективы современных и народных танцев, исполнители поп-музыки и фольклора.



Праздник продолжится развлекательной программой „Вместе превращаем жизнь в праздник”. Песни молодых исполнителей, показательные выступления, современные и спортивные танцы в партнёрстве с творческими организациями и студиями. А вечером зрителей ждёт огненное шоу.



Претура сектора Чокана: Армянская – Михай Эминеску



Также на бульваре Штефана чел Маре, на отрезке между улицами Армянская и Михай Эминеску, организует свою праздничную площадку и претура сектора Чокана. В основном там выступят дети и молодёжь, посещающие творческие центры этого столичного сектора. Глава Отдела культуры, молодёжи и спорта претуры сектора Чокана Аделаида Бойко сообщила, что праздничные мероприятия организуются совместно с одним из телеканалов, который также подготовил праздничную программу для телезрителей и тех, кто решит отметить этот день в центре столицы. Старт празднованиям даст музыкальная программа в исполнении оркестра. Зрителей ждут народные и эстрадные песни и танцы с участием воспитанников творческого центра „Ghiocel”, затем на сцене выступят учащиеся лицея им. Михаила Березовского из Кишинёва и лицея им. Тоадера Бубуйок из Бубуечь.



К 15.00 на сцену будут приглашены гости из Румынии. Из числа отечественных звёзд о своём участии объявили Мариана Михэилэ, Иоана Кэпрару, Аурел Киртоакэ, Елена Жавеля, Виктория Лунгу и Кристина Скарлат.



„В нашей программе присутствуют выставки и ярмарки ремесленников. Будет проведён танцевальный мастер-класс для всех присутствующих детей”, - рассказала Аделаида Бойко.



Претура сектора Ботаника: Михай Эминеску – Пушкина



По традиции, в Храмовый праздник Кишинёва мероприятия, организуемые претурой сектора Ботаника, проходят в периметре улиц Михая Эминеску и Пушкина. Претура подготовила культурно-художественную программу с участием молодых талантов. Состоятся выступления детских и юношеских художественных коллективов из этого сектора.



„Выступят фольклорные ансамбли „Plăieșii”, „Baștina”, „Haiducii” ансамбль народной музыки „Rapsozii Moldovei”, ансамбль специализированной школы №12 для детей с нарушениями слуха, детско-юношеский ансамбль студии при Дворце культуры железнодорожников. Мы хотим популяризировать молодые таланты”, - сообщил начальник Отдела культуры, молодёжи и спорта в претуре сектора Ботаника Вадим Смынтынэ.



Как и остальные претуры, сектор Ботаника проведёт ​​выставку-продажу работ, изготовленных руками ремесленников, а также экономическими операторами – местными производителями.



Претура сектора Буюкань: Триколорулуй – Михай Витязул



Как рассказала глава отдела культуры, молодёжи и спорта в претуре сектора Буюкань Елена Епуре, в сквере перед Театром оперы и балета, где будет установлена главная сцена от этого сектора, старт празднованиям дадут дети из творческих центров и образовательным учреждений сектора Буюкань, которые представят почти двухчасовую программу.



После этого, в течение почти четырёх часов, на этой же сцене выступят отечественные исполнители эстрадной и народной музыки, в том числе: Лавиния Русу, Лидия Бобейкэ, Каролина Горун, Мария Кодряну, Лауренциу Попеску, Нэтэлица Мунтяну, Мария Илиуц, Константин Ротару, Нэтэлица Прока, Дойна Арсене и другие.



Претура сектора Рышкань: Бэнулеску-Бодони – Мария Чеботарь



Серджиу Анисей, начальник Отдела культуры, молодёжи и спорта в претуре сектора Рышкань, рассказал, что мероприятия будут проходить в верхней части бульвара Штефана чел Маре, на участке от памятника Господарю до улицы Марии Чеботарь. Распахнёт свои двери Каса маре, с молдавскими полотенцами и коврами. Как и в прошлые годы, состоится конкурс „Осенняя фея”, на котором девушки представят одежду из осенних овощей и фруктов. Учащиеся из Центра передового опыта в области лёгкой промышленности впервые представят показ мод.



„Мы не обращались к отечественным звёздам, полагаемся на собственные силы. Все участники являются призёрами различных конкурсов. Мы отобрали лучших”, - сообщил Серджиу Анисей.

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