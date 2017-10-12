Гимпу пожаловался на Плахотнюка Совету Европы

Председатель Либеральной партии Михай Гимпу 11 октября подверг критике с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы олигарха и лидера Демпартии Влада Плахотнюка.

Гимпу обвинил Плахотнюка в том, что он контролирует молдавское правосудие с помощью генеральной прокуратуры, передает independent.md.

По словам Михая Гимпу, Влад Плахотнюк использует прокуратуру, чтобы запугивать политических оппонентов - депутатов и народных избранников. Гимпу заявил, что последним случаем стал арест председателя района Дубоссары, который отказался примкнуть к демпартии.

Лидер ЛП отметил, что ДП удалось шантажом стать самой большой парламентской фракцией, несмотря на результаты выборов 2014 года, когда у ДП было 19 депутатов. На данный момент демпартию в парламенте представляет 41 депутат, они контролируют более 55 избранников. 4 из них - либералы-перебежчики. Количество примаров-демократов также увеличилось. В 2015 году их было 300, а теперь 600.

Гимпу рассказал и о задержаниях в рядах либералов, особенно об аресте министра транспорта Юрие Киринчука и генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ.

Председатель либеральной партии утверждает, что эти аресты связаны с отказом ЛП поддержать некоторые законопроекты, в том числе и одномандатное голосование.

Говоря об аресте своего племянника, Михай Гимпу сообщил, что на имя Дорина Киртоакэ возбуждено два уголовных дела при полном отсутствии доказательств. Либерал утверждает, что рассмотрение дел проходит с серьезными нарушениями законодательства.

В заключение, Гимпу прокомментировал соглашение об ассоциации РМ и ЕС, подчеркнув, что в Молдове есть хорошие законы, которые, к сожалению, не функционируют. Либерал считает, что молдавское правосудие избирательно и предвзято.

Михай Гимпу призвал парламентскую ассамблею Совета Европы вмешаться в связи с тем, что в стране имеют место серьезные нарушения прав человека.