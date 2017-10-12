Платформа "DA" обещает устроить Плахотнюку "Нюрнбергский процесс"

Платформа достоинства и правды обещает, что после победы на будущих парламентских выборах устроит власти "Нюрнбергский процесс", передает Инфотаг.

Лидер "DA" Андрей Нэстасе отметил на пресс-конференции в четверг: "После прихода партии к власти будет осуществлен процесс люстрации - введен запрет на занятие публичных и административных должностей и пожизненное отчуждение от участия в государственной политике для всех функционеров, которые причастны к захвату государственных институтов, экономической деградации, росту бедности и контроле над юстицией... Будет сформирована национальная комиссия по люстрации из аполитичных людей с незапятнанной репутацией, которые займутся изучением документов и выявлением причастных к краже миллиарда, отмыванию российских денег, концессии кишиневского аэропорта и развалу банковской системы".

Платформа "DA" также обещает провести чистку политического класса и масштабную реформу юридической системы. Будет создана национальная комиссия по расследованию преступлений при режиме олигархов, госархивы будут рассекречены и появятся в открытом доступе. "Все эти меры приведут к созданию нового поколения политиков, которые будет действовать в интересах государства, а не олигархов, к созданию независимой юстиции", - сказал Нэстасе.

Вице-председатель "DA" Александр Слусарь отметил, что "будет проведен масштабный открытый судебный процесс против всех виновников национальной катастрофы - он станет Нюрнбергом для сегодняшней власти, но с соблюдением всех правовых и моральных норм".

Андрей Нэстасе прокомментировал возможность прекращения макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза, сказав, что платформа "DA" предупреждала об этом давно: "Власти пытались через подконтрольные СМИ убедить общество, что оппозиция препятствует получению помощи, но теперь Филип официально заявил, что транш в этом году не поступит из-за несоблюдения рекомендаций европейских партнеров. И это закономерно - Евросоюз не может финансировать правительство, которое утверждают под покровом ночи, не может принять глупую и антигосударственную политику власти".