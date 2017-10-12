Опубликован список депутатов, подписавшихся за ликвидацию молдавского языка в Конституции

Лидер парламентской фракции ЛДПМ Тудор Делиу представил список из 34 депутатов, поставивших свои подписи под скандальным проектом закона. Председатель ЛДПМ надеется на поддержку всех депутатов, чтобы в ближайшее время 13-я статья Конституции была изменена на парламентском уровне. Народные избранники требуют изменения синтагмы «молдавский» язык на «румынский» в Конституции.

Под законодательной инициативой подписались представители ЛДПМ, ЛП, НЕПМ, а также три депутата от ДПМ: Тудор Делиу, Мария Чобану, Григоре Кобзак, Юрие Цап, Вадим Пистринчук, Штефан Крянгэ, Еуджен Бодарев, Владимир Хотиняну, Алена Гоца, Лилиан Карп, Валерий Гилецкий, Михаела Спэтару, Юрие Лянкэ, Еуджен Карпов, Октавиан Грама, Джеордже Мокану, Семен Грищук, Юрие Дырда, Николае Олару, Юрие Киореску, Михай Гимпу, Роман Боцан, Петру Косой, Штефан Влас, Нае-Симион Плешка, Ион Апостол, Ион Балан, Ион Касиан, Николае Журавский, Олег Огор, Владимир Чернат, Артур Гутюм, Валериан Бежан.

Согласно всем опросам общественного мнения, абсолютное большинство граждан Молдовы считает государственным языком молдавский. Президент Игорь Додон ранее призвал всех уважать Конституцию, знать и уважать молдавский язык, потому что он является частью нашей вековой истории. На следующий день после вступления в должность президента Игоря Додона сочетание букв, обозначающее переход на версию на государственном языке, было заменено на сайте главы государства с RO (румынский) на MD (молдавский).

Ранее депутаты заявили об отправке в суд проекта изменения 13-й статьи Конституции. Народные избранники потребовали изменения синтагмы «молдавский» язык на «румынский», сообщает Вloknot-moldova.md.

Согласно ст. 141 Конституции, инициатива о пересмотре Конституции может исходить от не менее, чем 200 тысяч граждан, от правительства или не менее, чем одной трети депутатов парламента, сообщает Инфотаг. Для внесения законодательной инициативы в парламент необходимо получить положительное заключение Конституционного суда, принятое не менее чем четырьмя (из шести) судей. Парламент вправе принять закон о внесении изменений в конституцию не ранее, чем через шести месяцев после внесения инициативы в парламент. Поправки принимаются двумя третями голосов депутатов. Если закон не принят в течение года после внесения законодательной инициативы, предложение считается утратившим силу.

Конституционный суд 5 декабря 2013 года принял решение о том, государственным языком является румынский язык. Основанием для такого решения стал вывод КС том, что текст Декларации о независимости РМ, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией, где указан молдавский. "Декларация о независимости является неотъемлемой частью Конституции. В случае расхождений текст Декларации превалирует", - говорится в решении КС.