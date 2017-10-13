Я буду блокировать инициативу об изменении названия государственного языка, - Додон

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что заблокирует законопроект об изменении в Конституции названия государственного языка страны.

Сегодня, 12 октября, лидер парламентской фракции ЛДПМ Тудор Делиу заявил, что за изменение Конституции поставили подписи 34 депутата парламента. На основании этого списка сегодня законопроект был передан на экспертизу в Конституционный суд. Народные избранники потребовали изменения синтагмы «молдавский» язык на «румынский».

Чтобы инициатива по изменению Конституции перешла на обсуждение в парламент, необходимо получить положительное заключение Конституционного суда, принятое не менее чем четырьмя из шести судей. При этом поправка будет принята, если за нее проголосуют как минимум 2/3 депутатов парламента.

- Не исключено, что запустят процедуру. Социалисты и президент категорически ее не поддержат. Я буду блокировать инициативу об изменении названия государственного языка, - отметил Игорь Додон.

Глава государства пояснил, что, согласно действующему законодательству Конституционный суд располагает шестью месяцами, чтобы высказаться по этому вопросу, а затем проект переходит в парламент.

- Надеюсь, в парламенте 67 голосов не наберется. А если проголосуют, я не промульгию. Наш родной государственный язык - это молдавский. Так было, есть и будет, - подчеркнул Додон.

По данным переписи населения Молдовы, в 2014 году, 52,7% населения страны заявили, что говорят на молдавском языке, в то же время 23,2% признали своим языком общения румынский.

Ранее был опубликован список депутатов, подписавшихся за ликвидацию молдавского языка в Конституции. Под законодательной инициативой подписались представители ЛДПМ, ЛП, НЕПМ и ДПМ.