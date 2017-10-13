Я буду блокировать инициативу об изменении названия государственного языка, - Додон

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Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что заблокирует законопроект об изменении в Конституции названия государственного языка страны.
Чтобы инициатива по изменению Конституции перешла на обсуждение в парламент, необходимо получить положительное заключение Конституционного суда, принятое не менее чем четырьмя из шести судей. При этом поправка будет принята, если за нее проголосуют как минимум 2/3 депутатов парламента.
- Не исключено, что запустят процедуру. Социалисты и президент категорически ее не поддержат. Я буду блокировать инициативу об изменении названия государственного языка, - отметил Игорь Додон.
Глава государства пояснил, что, согласно действующему законодательству Конституционный суд располагает шестью месяцами, чтобы высказаться по этому вопросу, а затем проект переходит в парламент.
- Надеюсь, в парламенте 67 голосов не наберется. А если проголосуют, я не промульгию. Наш родной государственный язык - это молдавский. Так было, есть и будет, - подчеркнул Додон.
По данным переписи населения Молдовы, в 2014 году, 52,7% населения страны заявили, что говорят на молдавском языке, в то же время 23,2% признали своим языком общения румынский.
Ранее был опубликован список депутатов, подписавшихся за ликвидацию молдавского языка в Конституции. Под законодательной инициативой подписались представители ЛДПМ, ЛП, НЕПМ и ДПМ.
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