"День оппозиции": парламентское большинство отвергло массивный пакет социальных законов, подготовленный социалистами

В "своеобразный день оппозиции" парламент не принял ни один из десяти законопроектов, предложенных оппозиционной Партией социалистов. Как сообщил парламентский корреспондент "ИНФОТАГ", законодательный орган рассмотрел в четверг все проекты повестки дня, в том числе и за пятницу, 13 октября.

Повестки дня были сформированы из законопроектов оппозиционных фракций, так как парламент ранее принял решение одно заседание в месяц посвятить рассмотрению предложений оппозиции. В повестку дня на четверг и пятницу были включены законопроекты, предложенные Партией социалистов. Однако, ни один из них не набрал необходимого количества голосов.

Первый документ затрагивает пенсионную систему. Он предполагает, что индексация пенсий проводится два раза в год - 1 апреля и 1 октября. Проект предусматривает, что если пенсия меньше прожиточного минимума, то при индексации применяется коэффициент в 20% до достижения уровня прожиточного минимума.

Также депутаты отклонили документ, который предполагает предоставление пособия гражданам, которые подверглись политическим репрессиям. По словам авторов документа, нынешние положения законодательства не охватывают все категории репрессированных по политическим мотивам. Исполнение закона не потребует больших средств, поскольку на данный момент таких людей в Молдове всего 12, а пособие составляет 100 лей.

Третий документ затрагивает отношения между малоимущими гражданами и поставщиками коммунальных услуг. В документе говорится, что пенсионеры, доход которых не превышает среднюю зарплату по экономике, освобождаются от уплаты пени за неоплату коммунальных услуг.

Еще один законопроект затрагивает получение права на социальное страхование для лиц, которые заняты в сезонных работах и не имеют постоянного трудового стажа.

Также депутаты не поддержали ужесточение ограничений в продаже алкоголя. Документ предусматривает повышение ценза до 21 года и применение штрафных санкций за нарушение положений закона.

Парламентское большинство не поддержало инициативы по отмене принципа взимания платы за услуги авансом; о внесении изменений в закон о предпринимательском патенте; о внесении изменений в Налоговый кодекс, предполагающих сокращение НДС для муки и масла. Также был отклонен и другой законопроект, затрагивающий Налоговый кодекс.

Помимо этого, социалисты предлагали внедрить законодательную норму, согласно которой парламент инициирует вотум недоверия правительству, если оно не представит в установленный срок проект государственного бюджета. Большинство депутатов высказалось негативно об этой инициативе. По мнению депутата от Партии коммунистов Олега Рейдмана, парламент и без этой законодательной инициативы может инициировать вотум недоверия правительству, а дополнительная мера не сделает кабинет министров более ответственным.

Депутаты от Партии социалистов раскритиковали правящее большинство за отказ голосовать по социально важным законопроектам.

Депутат от ПСРМ Василе Боля сказал в четверг на пресс-коференции в парламенте после того, как ни одна из 10 законодательных инициатив социалистов не была принята, что среди предложенных проектов многие были направлены на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев, однако Демократическая партия не поддержала их.

"Мы уверены, многие наши идеи найдут отражение в законопроектах правящего большинства. Как правило, ДПМ так и делает, хорошие идеи оппозиции сначала отклоняют, а потом подают как собственные законопроекты", - считает он.

Боля выразил уверенность в том, что отклоненные инициативы обязательно будут приняты в 2018 году, когда ПСРМ победит на парламентских выборах.

Его коллега по партии Григоре Новак сказал, что "депутаты ДПМ на протяжении всего заседания не задали ни одного вопроса по законопроектам". "Уважаемые представители парламентского большинства, так дела в Молдове не делаются. Вы занимаетесь геноцидом и будете сурово наказаны людьми, которые со дня на день останутся без последнего куска хлеба. Вы даже не аргументировали свою позицию, не оставили возможность внедрить в проекты доработки и поправки", - возмутился он.