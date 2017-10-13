Ошибка Влада Филата

Каждый день я вновь и вновь убеждаюсь в том, что в начале переговоров с ЕС по вопросу отмены визового режима для наших граждан (15 июня 2010 года), бывший премьер-министр Влад Филат допустил большую ошибку. Насколько шокирующим не показалась бы мое заявление, либерализация визового режима может стоить Республике Молдова самого существования государства, и здесь я нисколько не преувеличиваю.

В последнее время очень часто пишут о накопившемся в молдавском обществе огромном недовольстве, которое, тем не менее, не выражается в массовых протестах, которые могли бы изменить положение дел, а проявляется в виде массового оттока граждан из страны. Это явление приобрело огромные масштабы и многие считают его самой большой проблемой Республики Молдова, а специалисты-демографы утверждают, что если эта тенденция сохранится (106 человек в день покидают РМ навсегда), то в течение нескольких десятков лет в стране никого не останется.

В любом обществе, в любом государстве недовольство ведет к переменам. В Республике Молдова все наоборот, недовольство консервирует существующий порядок вещей. Это происходит, потому что недовольные граждане покидают страну навсегда и в стране остаются либо равнодушные, которым все равно, либо те, кто доволен жизнью, а это чаще всего те, кто напрямую получает выгоду от деградации государства. Те, что покинули страну, не смогут больше повлиять на ситуацию в ней.

В новых условиях, диаспора не сможет участвовать в избрании половины депутатов, которые будут избраны по одномандатным округам, а избрание другой половины депутатов – по партийным спискам, скорее всего, будет простой иллюзией, потому что нам хорошо известно, как организованы выборы за рубежом.

Даже активная позиция граждан в диаспоре никак не отражается на положении дел в стране. Представители диаспоры могут бороться за свое будущее и за будущее страны только здесь, на Родине. Похоже, возможность беспрепятственно путешествовать по Европе, сыграет злую шутку с нашей страной. То, что раньше казалось нам внешнеполитической победой, может обернуться для страны гибелью – исчезновением Республики Молдова.

Не знаю, думал ли Влад Филат и члены его команды о таких последствиях в 2010 году, но с каждым днем все ясней, что тогда была допущена большая ошибка. Вместо того, чтобы бороться за будущее страны, граждане Молдовы предпочитают покинуть ее навсегда. Это прискорбно. Очень.

Думитру Спэтару

P.S.: Понимаю, что эта статья может подвергнуться жесткой критике со стороны тех, кто не согласен с изложенными аргументами, но перед тем как высказывать свое мнение, я хочу каждого из Вас попросить подумать и попытаться осознать масштабы той трагедии, которая с каждым днем все очевидней.

Д.С.