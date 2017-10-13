Рар: Молдову никогда не примут в Евросоюз

Есть ли реальные шансы у Молдовы вступить в ЕС, либо нищую республику там никто не ждет: ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Германии Александр Рар.

Сегодня несложно проследить, что противостояние парламентского большинства и правительства, с одной стороны, и президента Додона, с другой, обостряется с каждым днем.

Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Востоком, а именно — с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада.

Не так давно Демократическая партия выступила с инициативой по внесению в текст Конституции страны пункта о евроинтеграции как о стратегическом внешнеполитическом курсе республики.

В то же время в нынешнем тексте основного закона говорится о том, что ни одна из идеологий не может устанавливаться в Молдове в качестве государственной.

Не радуют глаз тех, кто видит Молдову в ее стремлении на Запад, и цифры многочисленных социологических опросов, проведенных в республике. Так, согласно обобщенным данным социологов, будущее Молдовы в интеграции в ЕС видят лишь порядка 38 процентов респондентов, в то время как за выстраивание стратегического партнерства с Россией и странами Евразийского экономического союза высказываются от 52 до 56 процентов опрошенных граждан.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: а есть ли у Молдовы вообще шансы когда-нибудь стать полноправным членом Евросоюза, либо это лишь миф, которым прикрываются прозападные политики перед электоратом?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник Александр Рар.