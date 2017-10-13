Валерий Осталеп: Наши политики наивны, невежественны и даже не знают, чьи интересы отстаивают

Почему Додон конфликтует со спикером и премьером? Внутренняя борьба не прекращается никогда - даже внутри одной партии, считает директор института дипломатических исследований и вопросов безопасности, экс-министр иностранных дел РМ Валериу Осталеп.

«Первые лица, друзья-коллеги борются и за главный пост, и за свое влияние в партии. Между партиями, которые на разных платформах по тем или иным вопросам, в том числе при создании коалиции, также ведется непрерывная конфронтация, - полагает Осталеп. - Помимо того, что мы разные, правящий класс заинтересован в том, чтобы все остальные были раздроблены, чтобы росла пропасть между красными, белыми, зелеными и т.д.. Демпартия опасается своего отстранения от власти в случае объединения оппонентов. Поэтому и затеяла войну с главой государства».

По словам Осталепа, его беспокоит инфантильность большинства политиков, которые занимаются демагогией и партийными распрями. Об этом он рассказал в передаче Юрия Рошки «Мегафон» на телеканале НТВ Молдова: «Я ожидаю от наших политиков различной окраски изложения видения будущего Молдовы на 10-20 лет вперед. Наша страна не островное государство, она напрямую зависит от того, что происходит в мире, в Европе, России. Ожидаю от тех, кто претендует на роль моральных авторитетов, предложений о том, какие национальные идеи должны стать основополагающими».

Участники передачи пришли к выводу, что в Молдове отсутствует здоровая политическая жизнь, а у политиков в головах вакуум.

«Руководители страны, президент, председатель парламента и премьер могут иметь разные точки зрения по тому или иному вопросу, но у всех объективно нет другой цели, кроме развития Молдовы, - сказал Осталеп. – Однако если внимательнее прислушаться к тому, что говорят некоторые из них, слышишь бессвязный набор слов. Начинают с одного, заканчивают другим».

По мнению Осталепа, в первую очередь, мы нуждаемся в новых политических лидерах с новой концепцией развития: «Но у многих из тех, кто претендует на роль моральных авторитетов, ощущается интеллектуальный вакуум. Они готовы говорить где угодно и о чем угодно, даже о космосе, только не о национальных интересах. Их встречи с избирателями – заранее подготовленные междусобойчики, где никому не дадут задать «неправильный» вопрос. Это не политика».

Рошка и Осталеп обсудили влияние западных партнеров на принятие решений в Кишиневе.

«За последние десять лет мир сильно изменился, но отвечают ли решения, принятые в Брюсселе, Вашингтоне или Москве, национальным интересам Молдовы? – задался вопросом Осталеп. - Убежден, что в большинстве случаев - нет. В 1995 году мы практически первыми вошли в Совет Европы и считали это успехом. С тех пор никак не можем выйти из-под мониторинга СЕ, что также свидетельствует о нашей инфантильности».

Юрий Рошка вспомнил, как в период его четырех мандатов в парламенте спикер каждый раз перед объявлением перерыва на обед неожиданно вспоминал о необходимости проголосовать за то или иное международное соглашение: «Не особо вникая в детали, представители всех фракций всех ориентаций дружно голосовали за ратификацию, наивно полагая, что внешние партнеры плохого не предложат. Это далеко не так. Как сейчас обстоят дела?».

«Не буду говорить о наивности наших политиков, - ответил Осталеп. - Остановлюсь только на многочисленных соглашениях с ООН. Если подсчитать количество документов в области соблюдения прав человека - мы на уровне Финляндии и Норвегии. Между тем договор об ассоциации с ЕС свидетельствуют о том, что наши внешние партнеры умело отстаивают свои интересы. Я могу привести конкретные примеры того, как транснациональные корпорации лоббируют свои интересы при подписании этих документов. Очевидна наша деградация – мы не отстаиваем свои интересы».

Чьи же интересы представляют депутаты?

«Никто не говорит, что мы не нуждаемся в нормальных отношениях с Евросоюзом, - сказал Осталеп. - Есть общепринятые стандарты, которые нам близки и которые нужно не обсуждать, а внедрять. Однако лишь те, что нам подходят. К примеру, стандарты транспарентности в принятии решений и управлении публичными финансами – у меня нет никаких претензий к ним. Возьмите и внедрите. Только никто не собирается это делать. Более того, мы не независимы в принятии решении. Не молдавский народ в лице своих избранников принимает решения.

Большинство депутатов правящего альянса не может сказать, кого они представляют и насколько учитывают интересы избирателей. Ни для кого не секрет, что США влияют на Украину, что Брюссель и Вашингтон влияют на Кишинев. НАТО, ЕС и США выделили огромные деньги для борьбы с российской пропагандой в Грузии, Молдове и на Украине. Крайне «актуально» для наших граждан, в особенности тех, что трудятся в России! Запад тратит огромные средства для создания в Молдове НПО и развертывания пропаганды, но у нас нет ни одной структуры, которая вела бы промолдавскую пропаганду».

Депутаты, министры и прочая номенклатура находятся в комфортабельных условиях, отметил Осталеп: «Принимая решения, они не несут никакой ответственности перед теми, кто их избрал. Это региональный феномен, чтобы не сказать европейский: у слуг народа при принятии решений, диктуемых извне, нет никакого страха перед теми, кто их избрал. Прежде всего, большинство депутатов не читает документы перед голосованием. Возьмем, к примеру, тот же договор о евроинтеграции.

Спросите депутатов - знают ли они, что в нем? 99 процентов не ответят. Другой пример: чиновники постоянно говорят о Молдове как ассоциированном члене Евросоюза. Нет такого понятия. Есть члены ЕС и кандидаты на вступление. У нас выдумали что-то новое. Если даже допустить, что мы являемся ассоциированными членами ЕС, то мы в этом качестве могли бы как-то влиять на принимаемые там решения. Этого нет. Такие ничего не значащие понятия, как «история успеха», специально внедрены у нас для того, чтобы туманить мозги».

Николай Менюк