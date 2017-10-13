Выставка «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 201: новые горизонты сотрудничества

Первая международная выставка «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017» открылась в Кишиневе во Дворце Республики 10 октября. 24 российских производителей представили инновационную и высокотехнологичную продукцию, а руководители государственных и частных структур, министерств и бизнес-сообществ собрались на Первый бизнес-форум. В адрес участников направили свое приветствие президент Республики Молдова Игорь Додон и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Всем понятно: политика политикой, а если не будет нормальных торгово-экономических и гуманитарных связей, взаимоотношения между государствами будут неполноценными, - сказал посол России в Молдове Фарит Мухаметшин на открытии выставки. - При определенных ограничениях наших отношений по линии исполнительной власти наблюдается расширение сотрудничества в сферах общественных интересов. Выставка включает наиболее интересные проекты, которые могут быть востребованы экономикой Молдовы.

Это не случайно. 29 декабря прошлого года в Москве в рамках межправительственной комиссии была подписана двухлетняя программа продвижения экономических проектов между нашими странами. Тогда был создан деловой совет «Россия-Молдова» при Торгово-промышленной палате РФ и подписано соглашении о взаимодействии в работе. Это одно из мероприятий в рамках этих договоренностей.

В рамках фестиваля состоятся встречи с народными артистами России и премьерные показы кинофильмов. Через несколько дней 200 представителей молодежи Молдовы в составе делегации отправятся в Сочи на всемирный фестиваль молодежи и студентов».

Председатель ТПП Молдовы Серджиу Харя отметил: «Сотрудничество между Молдовой и Российской Федерацией носит инновационное направление и даст толчок развитию наших отношений. Экономика и торговля играют важную роль в нашем сотрудничестве».

О важности связей с Россией для экономического развития Гагаузии рассказала в своем выступлении на открытии выставки башкан Ирина Влах. В 2016 году доля РФ в общем объеме гагаузского экспорта достигла 90 процентов. Башкан пообещала «максимально работать в качестве члена правительства над тем, чтобы контакты между Республикой Молдова и Российской Федерацией улучшались, в том числе и в экономической сфере.

По словам председателя оргкомитета «Expo-RussiaMoldova 2017» Давида Вартанова, на выставке представлены зерноперерабатывающее оборудование ПКФ «Маяк», коптильное оборудование МНПП «Инициатива» из Владимира, сельскохозяйственная техника «Брянсксельмаша», многопрофильные вертолеты компании «Вертолеты России», которые используются как в гражданских, медицинских, целях, так и в силовых структурах, медицинская высокотехнологическая продукция компании «Медплант». «Есть даже медицинские препараты, которые производятся на основе красных виноградных листьев. Все это нужно Молдове», — добавил Вартанов.

«В Молдове существуют все предпосылки для установления деловых контактов бизнесменов двух стран – это старые экономические связи и русский язык», - отметила председатель оргкомитета выставки Светлана Забелина. По ее словам, «среди наших экспортеров есть компании, которые закупают плодоовощную продукцию в виде сырья, и уже потом ее перерабатывают. Но можно и вместе что-то производить. Думаю, что компании обеих стран могут создать совместные производственные линии в Молдове».

Выставке сопутствует пятый международный фестиваль «Свидание с Россией», который пройдет в Кишиневе, Бельцах, Кагуле, Комрат и Твардице.

Марина АБЛИСИМОВА