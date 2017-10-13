13 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Топ-модели и Сталин: как развлекаются с гаджетами в парламенте молдавские депутаты
13.10.2017

Чем занимаются депутаты парламента Молдовы, узнали журналисты. Работе депутата важна и трудна. Поэтому ему требуется отдых и разрядка прямо на рабочем месте.

На помощь народным избранникам приходят смартфоны. В них депутаты могут найти занятие по душе, иногда весьма далекие от законотворческой деятельности.

Один народный избранник просматривает странички в социальный сетях, другой депутат внимательно рассматривает фотографию Сталина, а третий увлеченно следит за проходом топ-моделей по подиуму.

Наконец, можно на несколько минут забыть проблемы Молдовы и поиграть во властелина мира в собственном государстве на смартфоне.


 
Количество просмотров:
120
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.