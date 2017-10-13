Топ-модели и Сталин: как развлекаются с гаджетами в парламенте молдавские депутаты

Чем занимаются депутаты парламента Молдовы, узнали журналисты. Работе депутата важна и трудна. Поэтому ему требуется отдых и разрядка прямо на рабочем месте.

На помощь народным избранникам приходят смартфоны. В них депутаты могут найти занятие по душе, иногда весьма далекие от законотворческой деятельности.

Один народный избранник просматривает странички в социальный сетях, другой депутат внимательно рассматривает фотографию Сталина, а третий увлеченно следит за проходом топ-моделей по подиуму.

Наконец, можно на несколько минут забыть проблемы Молдовы и поиграть во властелина мира в собственном государстве на смартфоне.