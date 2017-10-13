«Шарлатан, какие на тебе брюки?»: оскорбление журналиста депутатом Цуцу попало на видео

Депутат от Демократической партии Константин Цуцу, присутствовавший на заседании суда Оргеева по делу о гибели Алексея Веретко в качестве одного из обвиняемых, оскорбил журналиста, обратившегося к нему за комментариями.

Цуцу начал оскорблять собеседника, заявив ему, что тот неподобающе одет. Более того, депутат намекнул, что журналисту за съемку заплатил Ренато Усатый и что до вечера он получит точную информацию и тогда поговорит по-другому.

– Иди и займись своими делами, умник. Ты написал заявление в партию Ренато Усатого? Иди и переоденься, посмотри, какие на тебе брюки, тебе не стыдно? Ты получишь сегодня много денег? Ты шарлатан, - заявил журналисту Цуцу.

В апреле 2012 года Константин Цуцу был вовлечен в драку с применением огнестрельного оружия, в которой приняли участие 15 человек. В результате погиб 42-летний Алексей Веретко. Цуцу не признал себя виновным, заявив, что на месте преступления он находился случайно.