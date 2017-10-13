Траян Бэсеску: Дорога Республики Молдова в ЕС проходит через Бухарест

Бывший президент Румынии, почётный председатель Партии национального единства (ПНЕ) Республики Молдова Траян Бэсеску утверждает, что воссоединение двух государств, расположенных на берегах Прута, является верным решением для молдавских граждан, несущим им перспективы, процветание и гарантию безопасности.

Выступая вечером в четверг, 12 октября, на заседании пресс-клуба „Социальный резонанс”, в основном состоящего из русскоязычных журналистов Молдовы, Траян Бэсеску сказал, что принять участие в молдавской политике он решил потому, что путь Республики Молдова в ЕС проходит через Бухарест, а помощь, которую тот может предоставить, и опыт, которым он может поделиться, могут оказаться действительно полезными.

Траян Бэсеску отметил, что проблемой Кишинёва на пути в ЕС является Партия социалистов, которую ранее возглавлял президент Молдовы Игорь Додон. Бывший президент Румынии говорит, что в его стране также существовали экстремистские партии, но ни одна из них не конвертировала недовольство населения в голоса против ЕС. Бэсеску утверждает, что румынские политики ощущали ответственность за стоящие перед страной цели. „Нашлась партия, говорящая: видите, как плох этот переходный период, Брюссель заставляет нас делать одно, другое. То, что нашлась партия, которая использует недовольство населения трудным периодом преобразований, происходящих в Республике Молдова, ещё больше затрудняет путь на Запад. В Румынии такой партии не было”, - сообщил Траян Бэсеску.

Бывший хозяин резиденции в Котрочень также заявил, что отсутствие территориальной целостности делает Республику Молдова неправомочным партнёром для интеграции в ЕС. Экс-президент сообщил, что большой проблемой объединения Молдовы с Румынией являются затраты, связанные с этим процессом. По словам Бэсеску, они становятся всё более огромными по мере увеличения разрыва между показателями Внутреннего валового продукта двух стран. „Если в 1990 году ВВП Румынии и Республики Молдова были равны, то сейчас ВВП Румынии превышает ВВП Республики Молдова примерно в 7 раз”.

„Объединение является единственным решением. Республика Молдова не может быть нейтральной. Доказательством служит то, что ваш конституционный нейтралитет не был соблюдён хотя бы тем же фактом приднестровского конфликта”, - сказал Траян Бэсеску. „На данный момент время не работает на объединение двух стран, время увеличивает затраты. Если я взялся говорить об объединении в Республике Молдова, то сделал я это потому, что считаю, что Республика Молдова и Румыния, этот разделённый на два независимых государства народ, имеют шанс воссоединиться”, - заключил Траян Бэсеску.

По мнению бывшего хозяина Котрочень, объединение должно быть осуществлено с согласия обеих стран. Если два этих государства, путём переговоров и политического решения, через референдум или посредством голосования в парламенте, решат объединиться, никто не сможет им помешать, поскольку это решение будет соответствовать положениям Хельсинкского акта 1970 года, касающегося изменения границ в Европе.

Говоря о возможном попадании в парламент ПНЕ, почётным председателем которой он является, по итогам парламентских выборов 2018 года, экс-президент Румынии заявил, что он будет выступать за коалицию с любой унионистской или проевропейской партией. „Потому что даже проевропейцы в конце концов поймут, что этот лозунг не работает, что они не могут войти в ЕС без объединения с Румынией, что дорога в Брюссель проходит через Бухарест. Проевропейцы и унионисты будут нашими партнёрами”, - сказал Траян Бэсеску.