Давно пора или угроза суверенитету: Надо ли бояться того, что в Молдове хотят сделать румынский язык государственным

«Комсомолка» решила выяснить, какой из двух лагерей, на которые разделилось общество, прав

Молдавские либерал-демократы разработали законопроект об изменении статьи 13 Конституции. Народные избранники предлагают заменить фразу «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики» словосочетанием «румынский язык». Документ подписали 34 депутата и будет передан в Конституционный суд.

Глава фракции Либерал-демократов Тудор Делиу сообщил в четверг журналистам, что если суд одобрит законопроект, то его рассмотрят в парламенте.

- Мы хотим восстановить историческую справедливость, — сказал он.

Инициатива либерал-демократов, как того, наверное, и следовало ожидать, вызвала в стране немало споров. Общество разделилось на два лагеря. Какой же из них прав?

МНЕНИЕ «ЗА»

Молдавский язык не знает даже... гугл-переводчик!

Всякий раз, когда я бываю в Европе, я, как и многие туристы, превращаюсь в своего рода говорящий экспонат. В шутку, а иногда и всерьез, меня просят произнести какую-нибудь фразу на языке моей страны. Я эту просьбу удовлетворяю, а затем слышу:

- Это же румынский?

- И я отвечаю утвердительно, потому что мои собеседники — поверьте моему опыту — разницу между молдавским языком и румынским не увидят. И я ее не вижу. И — простите за дилетантский подход — не видит ее даже гугл-переводчик...

Все споры о существовании молдавского языка нужны в основной массе лишь тем, кто хочет оправдать звание «государственника», потому что иных примет, соответствующих этому статусу они не видят. Назовите государственным языком Молдовы «румынский» — ничего не изменится. И никакая угроза суверенитету не создается. Ведь не комплексует же Австрия, в которой государственный язык — немецкий, не беспокоятся латиноамериканские державы... Проблема искусственна! И отталкиваться надо не от ретроспектив, а от актуального.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Будь Молдова Германией, Румыния стала бы частью молдавской провинции!

Я вот что подумал. Была бы Молдова экономически сильна, как Германия, например, сегодня бы не молдавские, а румынские депутаты, обсуждали название языка и проголосовали бы назвать его молдавским, а не румынским. И Румыния желала бы войти в состав Молдовы, а не наоборот, а мы бы кочевряжились бы...

Но, если серьезно, ученые давно расставили все точки над «i” - изначально язык назвался молдавским, а не румынским. Поэтому все эти споры — издевательство над научными истинами, исторической и лингвистической науками. А все прочее — от лукавого и стремления получить сиюминутную политическую выгоду.

Леонид РЯБКОВ, Дмитрий КОБЗАРЬ