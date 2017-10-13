Непарламентская оппозиция: Проблема смешанной системы заключается в механизме её реализации

Проблема смешанной избирательной системы заключается не в понятии или концепции, а в механизме её реализации. В то же время ситуация, в которой оказалась многопартийная система Молдовы, является результатом ​​пропорциональной избирательной системы. Такие заявления прозвучали в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телевидении, передаёт IPN.

Лидер Национал-либеральной партии Виталия Павличенко считает, что пропорциональную избирательную систему нужно было кардинально улучшить. По её мнению, в состав избирательного органа следовало включить представителей всех конкурентов на выборах, как в других странах, и это позволило бы парламентской оппозиции получить доступ к власти без избирательного порога.

Председатель Движения против мафии Серджиу Мокану говорит, что при пропорциональной избирательной системе, с порогом в 6% голосов, у его партии нет шансов попасть в парламент. „С этим 6%-ным порогом в настоящее время пройти могут российские партии, скрыто и диверсионно финансируемые Российской Федерацией, а также мафиозные партии”, - считает Мокану.

Председатель Центристского союза Молдовы Михай Петраке утверждает, что ситуация, в которой оказалась многопартийная система Республики Молдова, является следствием ​​пропорциональной избирательной системы, которая действовала в стране на протяжении 24 лет. „К тому, что власть оказалась в руках людей, лишённых достоинства, мы пришли только по причине этой избирательной системы. Не допусти мы этого – мы воспитали бы совершенно другой политический класс”, - сказал Петраке.

Секретарь Социал-демократической партии Серджиу Коропчану заявил, что проблема смешанной избирательной системы заключается не в самом понятии или концепции, а в механизме её реализации. „Когда нынешние парламентские партии проголосовали за введение смешанной системы с голосованием в один тур – это стало большим обманом. Это было сделано вопреки всем демократическим нормам”, - считает Серджиу Коропчану.