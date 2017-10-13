Как жителям Молдовы сэкономить на путешествиях в Европу

Плюсы и минусы организованного и самостоятельного экскурсионного туризма.

Отправиться на неделю в Европу, чтобы потрогать основание Пизанской башне и сделать сэлфи на фоне Колизея, - легко. Мы теперь за границу – как к себе домой. Большинство туристов старается и сэкономить, и получить от поездки максимум удовольствий. Как это сделать - по путевке или «дикарем»? - выясняла «Комсомолка».

Дорога

Во сколько обойдется по путевке

Как правило, дорога входит в стоимость путевки. И в большинстве случаев недорогие поездки по Европе совершаются на автобусах.

Плюсы

Не нужно искать, проводя часы в интернете, наиболее подходящий транспорт. Сел – и поехал. Мало того, довезут, куда нужно.

Минусы

Ограничен выбор вида транспорта, а автобус не всех радует. Вы не сможете составить собственный маршрут, чтобы остановиться в каком-нибудь городе или местности.

Во сколько обойдется «Дикарем»

Дорога в оба конца будет стоит примерно 100-200 евро, самый экономный вариант. Дешевле всего – лоукост, то есть недорогие авиаперелеты. Ими можно воспользоваться, заказав билеты заранее, вылет из Бухареста. Но зато за 30-50 евро можно добраться чуть ли не до любого города в Европе. Еще один вариант – маршрутки (автобусы), стоят примерно 180-200 евро на человека в оба конца. Рассчитать стоимость топлива, если вы путешествуете на автомобиле, достаточно сложно, нужно знать расстояние. Но если в автомобиле – 4 пассажира, то такой вид транспорта один из самых недорогих. Поезд по Европе – дороже даже обычных авиаперелетов.

Кельнский собор посещают и организованные туристы, и «дикие».

Плюсы

Сам выбираешь вид транспорта, маршрут, цену. И уж по путевке точно не предложат путешествовать автомобилем, - а это комфорт и свобода передвижений!

Минусы

Самостоятельный поиск отнимает много времени, и не факт, что найдется то, что нужно. Возможно, не повезет с ценой или комфортом. А если пользоваться лоукостом, то придется ехать в Бухарест и возвращаться через этот город, что доставляет некоторые неудобства.

Жилье

Во сколько обойдется по путевке

Обязательно входит в стоимость.

Плюсы

Ничего не нужно искать, доставляют прямо ко входу в отель или месту ночлега!

Минусы

Не всегда отель хорош. Он может оказаться далеко за городом, и о вечерних прогулках по историческому центру можно забыть. Или некомфортабельные комнаты с убогой обстановкой. Вид из окна – тоже не выбирают, куда поселят, туда поселят. Иногда путевка предполагает двухместный номер, и могут подселить кого-нибудь из вашей группы. Есть и такие путешествия по путевке, впрочем, об этом предупреждают сразу, что ночевать приходится в автобусе или вагоне.

Во сколько обойдется «Дикарем»

Отель (выгоднее, конечно, делить затраты хотя бы на двоих) – от 250 евро за двухместный номер на неделю (6 ночей). То есть от 125 евро с человека. Примерно столько же, иногда чуть меньше, стоит койка в хостеле. Конечно, цены зависят от сезона, страны, удаленности отеля от центра. Но если с комфортом, в историческом центре, то приготовьтесь потратить от 170 евро на человека в средний или низкий сезон. Выгоднее всего снимать квартиру (экономия на еде!), особенно, если путешествуете вдвоем-втроем, а то и маленькой компанией. Тоже зависит от сезона и месторасположения, - примерно от 100 евро на человека. А если заказывать, скажем, на Booking.com не в первый раз, могут предоставить серьезные скидки. При покупке и места в отеле, и перелета на этом сайте, можно сэкономить на всем. Есть вариант пожить бесплатно – остановиться у родственников или воспользоваться такой штукой, как каучсерфинг. Это что-то вроде обмена жильем. Вам не обязательно предоставлять туристам свою квартиру, но вы можете найти европейца, приглашающего в гости иностранцев.

При планировании досуга придется рассчитывать только на собственные силы

Плюсы

Вы самостоятельно выбираете вид жилья (отель или квартира), на какой улице, в каком здании остановиться, с интернетом или без, в дорогом отеле или хостеле, в студии или в квартире с отдельной спальней. Тут дело вкуса и возможностей. При выборе каучсерфинга есть прекрасная возможность пожить среди местных, завести новых друзей, узнать много интересного о культуре и быте той страны, куда вы направляетесь.

Минусы

Опять же придется все решать самому и тратить время на поиски. Бывали случаи, что платили по интернету за одно, а попадали в грязный, дешевый отель или квартиру, - но сейчас такие казусы случаются крайне редко (я лично не сталкивалась ни разу). Впрочем, этот минус может быть характерен и для поездки по путевке. Кроме того, вам придется либо заплатить трансфер от вокзала, либо добираться самостоятельно до пункта вашего привала, предварительно, отыскав отель или квартиру на карте. Если пользоваться каучсерфингом, то, возможно, вам придется спать в проходной комнате или делить спальню с кем-нибудь, правда, об этом вы будете знать заранее.

Питание

Во сколько обойдется по путевке

В стоимость путевки чаще всего входит только гостиничный завтрак. Иногда - двухразовое питание – плюс еще ужин или обед. А так как самому готовить во время путешествия по путевке нельзя (разве что живете в апарт-отеле, но это редко), то придется потратиться на кафе и рестораны или оплату питания в гостинице. В зависимости от страны, - от 15 евро в день на человека (это если фаст-фуд и кафешки), то есть сверх путевки одному человеку придется выложить от 100 евро за неделю.

Плюсы

Не придется искать, где позавтракать. А может, и пообедать или поужинать.

Минусы

Чем кормят, то и едим. Как правило, не деликатесы, самая простая, иногда не очень вкусная еда. Не Молдова, однако... Нужно еще побегать, чтобы найти подходящее по меню и ценам кафе. Мало того, если покупать еду заранее или доедать, скажем, в обед то, что осталось от ужина, то вряд ли можно будет где-то разогреть пищу, сварить кофе и разжиться посудой.

Во сколько обойдется «Дикарем»

Многое зависит от страны, цены разные. В Вене огромную порцию вкусного супа можно взять за 4-5 евро, в Германии свиная ножка, которую не съешь за один присест, – от 8 евро, а в Британии этих денег не хватит даже на сэндвич. Если питаться по фаст-фудам, кафе и ресторанам, то придется выложить от 15 евро в день, а это от 100 евро на человека за неделю. Есть экономный вариант – готовить самому. В любой стране такой вид питания дешевле. По опыту знаю, затраты составляют от 5 до 10 евро в день, причем в некоторых странах в эту сумму могут входить и такие вкусняшки как семга, креветки или местное, знаменитое мясо и сыры. Чем больше человек в вашей компании, тем меньше нужно скидываться на еду. Итак, при готовке самостоятельно на питание будет потрачено от 50 евро на человека за неделю.

Самые дешевые путевки в Европу из Молдовы на неделю в низкий сезон – от 120 евро

Плюсы

По времени турист не привязан к групповым экскурсиям и мероприятиям, и можно питаться когда угодно и где угодно. А при самостоятельной готовке сам составляешь меню.

Минусы

Если готовишь самостоятельно, придется потратить время и на готовку, и на закупку продуктов. Да и не все любят готовить. Походы в кафе и рестораны тоже не всегда можно назвать удачными: пока найдешь что-то подходящее, можно и проголодаться.

Досуг и экскурсии

Во сколько обойдется по путевке

В стоимость путевки обязательно входит несколько экскурсий. Это может быть обзорная, которую проведет сопровождающий группы или специально нанятый гид, а также посещение нескольких достопримечательностей и музеев. Обычно планируется посещение мест из списка «стоит обязательно увидеть». За остальное, если посещение музея, достопримечательности или шоу не входит в стоимость путевки, придется доплачивать. А это может быть от 50 до 100 евро с человека за поездку. Плюс транспорт к достопримечательностям – от 20 евро.

Плюсы

Если вы в Париже, к Эйфелевой башне обязательно подойдете. Если в Кельне, то увидите знаменитый собор. То есть символы городов не придется отыскивать самостоятельно и думать, как добраться и как посетить их. Если вы путешествуете один, то в группе всегда найдется единомышленник, с которым можно и по городу погулять, и в кафе сходить. Не надо будет искать экскурсовода, - вам его предоставят.

Минусы

Подъем – в определенное время, до 11 не поспишь, в 9.00 – у входа в отель! Везде строем, успели вы разглядеть складки на мумии в Британском музее или нет, - не отставайте от группы. Иногда – наоборот: ну не всем хочется целый час рассматривать в Амстердаме шедевры Ван Гога. Уж лучше побродить по улице Красных фонарей, ан нет, зашли в музей – терпите! Список мероприятий может быть скудным и скучным. А если еще соседи по автобусу не успели обогатиться европейскими ценностями и менталитетом и ведут себя до неприличия шумно и неумно, то путешествие и вовсе станет испытанием.

Во сколько обойдется «Дикарем»

Все зависит от того, что интересует в определенной стране. Как правило, музеи и достопримечательности – от 5-6 евро до 50 и больше за одно посещение. Например, побывать в Тауэре стоит больше 30 евро, а в лондонском музее мадам Тюссо – от 50 евро. В других странах цены на билеты в музеи в среднем – 8-15 евро. В общем, смело можно планировать около 50-100 евро на экскурсионные развлечения или аттрационы и шоу. Кстати, у многих достопримечательностей есть часы бесплатных посещений. Стоит разработать маршрут так, чтобы этим воспользоваться. И конечно, надо будет потратиться на транспорт – от 20 евро. Для тех кто собирается посетить рекордное количество музеев, можно купить специальную карточку – она дает право на свободый вход в музеи, скидки в некоторых кафе, ресторанах, бесплатный транспорт и обзорные экскурсии. Такие карточки стоят – от 100 евро на два дня на человека.

Затраты на недельное путешествие в Европу по путевке и «дикарем» могут быть практически одинаковыми.

Плюсы

Можно ложиться спать и вставать во сколько угодно. Гулять – где хочется. Выбор музеев, памятников – тоже за вами. Путешествуя «дикарем» можно увидеть европейский город совсем с другой стороны, выбрав себе оригинальные маршруты. Или вовсе не тратить время на музеи, а развлекаться в крытых аквапарках, ходить по концертам или дегустировать местные напитки в ночных клубах. А то и вовсе уехать в другой город.

Минусы

При планировании досуга придется рассчитывать только на собственные силы: поиск в интернете интересных мест, бронирование, покупка входных билетов – все это отнимает время. Еще надо подумать о том, на чем доехать до достопримечательности.

ИТОГ

Затраты на недельное путешествие в Европу по путевке и «дикарем» могут быть практически одинаковыми. Хотя у «дикарей» - больше возможностей сэкономить. А вот выбирать, самостоятельно ли ехать или через турагентство, - только дело вкуса!

Во сколько обойдется по путевке

Самые дешевые путевки в Европу из Молдовы на неделю в низкий сезон – от 120 евро, это без питания, но с транспортом, парой экскурсий, проживанием в очень скромных условиях и медицинской страховкой. Если приплюсовать затраты на питание и развлечения, то смело можно прибавлять еще 250 евро. Итак, путевка на неделю на человека – от 370 евро.

Во сколько обойдется «Дикарем»

Если без компании, вдвоем, не тратить много на экскурсии, но нормально питаться и жить в приличной квартирке - от 400 евро на человека за неделю. А если вы нашли бесплатное жилье, то можно ограничиться и 250 евро. Не забудьте приобрести медицинскую страховку, это всего-то 3-5 евро на человека на неделю.

Анна ОБСКАЯ