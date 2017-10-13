Кому положена бесплатная вакцина от гриппа

Центр публичного здоровья муниципия Кишинев получил 33 600 доз вакцины от гриппа, сообщает TV8.md. Вакцинировать будут детей и взрослых, страдающих от хронических заболеваний.

По указанию семейного врача прививки будут сделаны больным астмой, почечной, респираторной и сердечно-сосудистой недостаточностью; сахарным диабетом; иммунодефицитными заболеваниями, включая ВИЧ/СПИД; тем, кто длительно лечился препаратами, содержащими салициловую кислоту; периодически проходящим лечение иммунодепрессантами, цитостатиками, облучением, высокими дозами кортикостероидов; больные туберкулезом и те, кто контактирует с очагами туберкулеза.

Также вакцина от гриппа будет сделана детям, которые находятся в приютах, детских домах, школах-интернатах и санаториях. Пожилые люди и инвалиды, проживающие в домах престарелых, тоже получат прививки.

В категорию получателей вакцины включены и люди с высоким риском заражения: работники учреждений здравоохранения и других министерств и ведомств, учреждений профилактической медицины; студенты, резиденты и преподаватели медуниверситета, участвующие в лечении больных гриппом; студенты и преподаватели медицинских колледжей, которые принимают участие в ликвидации эпидемии гриппа; сотрудники учреждений социальной помощи; сотрудники приютов, детских домов, школ-интернатов и детских санаториев; персонал домов престарелых для пожилых и инвалидов.