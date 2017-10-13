Если миллиард положить на депозит – каждому пенсионеру можно платить по 350 лей

Чтобы закамуфлировать неприятный отказ Евросоюза финансировать Молдову, правительство решило доказать, что деньги есть, и одобрило повышение пенсий для 65 тысяч граждан, вышедших на пенсию в 2009-2011 годах. Специально для недовольных власть даже туманно намекает на возможность пересмотра планки пенсионного возраста.

Решение принято в среду на заседании кабинета министров и вступит в силу с 1 ноября, сообщает Инфотаг. Пенсия по возрасту для 58,4 тысячи граждан будет повышена в среднем на 255 лей (17,6 процента), а пенсия по инвалидности для 6,4 тысячи - на 274 лея (28 процентов). Для исполнения решения правительства из бюджета понадобится дополнительно 33,6 миллиона лей.

Премьер-министр Павел Филип сообщил: «Правительство исполняет свои обязательства, взятые при реформировании пенсионной системы, основываясь на реальных возможностях, а не на популизме». По его словам, рост поступлений в бюджет позволил увеличить пенсии, а в дальнейшем, если поступления продолжат расти, повышения продолжатся, возможно, и пенсионный ценз будет пересмотрен.

По данным национальной кассы соцстрахования, в Молдове на начало 2017 года было 691,2 тысячи пенсионеров, в том числе 531,8 тысячи - по возрасту. Размер средней пенсии - 1301,14 лея (72 доллара), что ниже прожиточного уровня. Средний размер пенсии по инвалидности еще меньше - 1018 лей. Ее получает более 132,9 тысячи человек.

«Правительство нашло возможность ускорить валоризацию пенсий для тех, кто стал пенсионером в 2009-2011 годах, - комментирует экономический аналитик Думитру Барбалат. - Объявлено, что тем, кто вышел на пенсию по возрасту, добавят в среднем по 255 лей, или 17,6 процента. А инвалидам - 274 лей, или 28 процента. Если исходить из обнародованных данных, то средняя пенсия по возрасту - 1449 лей. А у инвалидов - 979 лей. В то время как по данным НКСС - соответственно 1427,72 и 1121,44 лея».

Интересно, что если положить на депозит украденный миллиард евро под 9 процентов, можно получить доход в 90 миллионов евро, или 1,8 миллиарда лей. В месяц это составит 150 миллионов лей, то есть даст прибавку к пенсии в 305 лей в месяц на одного пенсионера. Это больше, чем то, что предлагает Филип – причем предлагает не всем: массе пенсионеров придется подождать валоризации.